رشقة صاروخية من غزة على قواعد إسرائيلية.. وغارة على القطاع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ من داخل غزة مستهدفة قواعد جوية في إسرائيل، ليل الثلاثاء، فيما استهدفت غارات إسرائيلية أهدافا في القطاع.

وقالت كتائب القسام، الذراع المسلحة لحركة حماس، إنها وجهت ضربات صاروخية لـ 6 قواعد جوية إسرائيلية، وهي "حتسور، حتسريم، نيفاتيم، تل نوف، بلماخيم، ورامون".



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في أسدود وعسقلان ومستوطنات قرب غزة، بعد إطلاق "رشقات مكثفة" من الصواريخ من داخل القطاع.

ومن جانبها، تحدثت وسائل إعلام عن استهداف غارة إسرائيلية لشقة سكنية وسط قطاع غزة، مما أدى لمقتل شخصين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن شخصين قتلا جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسط مدينة غزة.

وأضافت الوكالة، شنت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، حيث استهدفت موقعا شرق جباليا شمال قطاع غزة، ومنزلا في حي الزيتون، وآخر في بيت حانون، وأرضا زراعية بمنطقة الزنة في خان يونس.

كما قصفت الطائرات الحربية، شاحنة في شارع السكة بمخيم المغازي وسط القطاع، وتسببت القنابل الدخانية التي تطلقها المدفعية باندلاع حريق بمنزل في منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا.

وشنت الطائرات الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، ما يقرب من 40 غارة على جنوب قطاع غزة خلال دقائق، فيما سجل ارتفاع في عدد القتلى.



وقال سكان محليون لـ"الخليج 365": "إن سربا من الطائرات الإسرائيلية شارك في القصف، وشن غارات متزامنة على عدة أحياء في أرجاء المدينة تركزت على أراضٍ زراعية".

وأضاف السكان أن "الصواريخ التي أطلقت تبدو غير تقليدية، إذ يرافق سقوط الصواريخ ارتجاجات هائلة قبل أن تصيب أهدافها دون سماع انفجارات".

وأكدت مصادر طبية وصول 3 إصابات في خانيونس منهم طفلة رضيعة، فيما توفيت فلسطينية بنوبة قلبية بعد قصف مجاور لمنزلها، فيما دمر منزل آخر بالمدينة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه في الساعات القليلة الماضية، قصفت الطائرات المقاتلة خلال عملية "حارس الأسوار" العسكرية، نحو 6 مواقع لإطلاق الصواريخ تابعة لحركة حماس ومواقع لإطلاق صواريخ تحت الأرض في جميع أنحاء القطاع.

وفي وقت سابق دمرت غارات إسرائيلية 5 منازل في أرجاء قطاع غزة، ما يرفع حصيلة المنازل المدمرة اليوم إلى 15.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى 217 قتيلا، منهم 63 طفلاً و36 سيدة و 16 مسنا.

بالإضافة إلى 1500 إصابة بجراح مختلفة منها 50 إصابة شديدة الخطورة و370 إصابة في الأجزاء العلوية منها 130 إصابة بالرأس, كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.

ولليوم التاسع على التوالي، يتواصل القصف المتبادل بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، والذي اندلع بعد مواجهات هي الأعنف منذ عام 2017 شهدها المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.