سيارات كتبت سيناريو نجاحها في أفلام هوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها مجموعة متميزة من الماركات التي كان لأفلام هوليوود الفضل الأول في شهرتها الواسعة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز السيارات التي اشتهرت بفضل أفلام هوليوود التي ظهرت بها، وضمت القائمة، طراز أستون مارتن Aston Martin DB5.

وكان السبب في شهرة هذا الطراز موديل عام 1964، ظهوره ضمن أحداث أفلام جيمس بوند "جولد فينجر" للنجم الراحل شون كونري.





وطراز Pontiac Trans Am، وكان السبب في شهرة هذا الطراز موديل عام 1977، ظهوره ضمن أحداث فيلم Smokey And The Bandit من بطولة النجم الراحل بيرت رينولدز، وصنعت منه 25 ألف نسخة.





وطراز DeLorean DMC-12، وكان السبب في شهرة هذا الطراز موديل عام 1981، ظهوره ضمن أحداث سلسلة أفلام Back To The Future من إخراج ستيفن سبيلبرج بمحرك من فئة V6.





وطراز Mustang GT 390، وكان السبب في شهرة هذا الطراز موديل عام 1968، ظهوره ضمن أحداث فيلم Bullitt للنجم الكلاسيكي الشهير ستيف ماكوين.





وطراز Dodge Challenger R/T، وكان السبب في شهرة هذا الطراز موديل عام 1970، ظهوره ضمن أحداث فيلم Vanishing Point، بمحرك ينتج قوة 440 حصانا.





وطراز XB GT Ford Falcon، وكان السبب في شهرة هذا الطراز موديل عام 1973، ظهوره ضمن أحداث فيلم Mad Max، بمحرك V8.





وطراز Dodge Charger، وكان السبب في شهرة هذا الطراز موديل عام 1970، ظهوره ضمن أحداث سلسلة أفلام The Fast And The Furious من بطولة النجم فين ديزل، بمحرك خارق ينتج حتى قوة 1100 حصان.





وطراز Dodge Charger، وكان السبب في شهرة هذا الطراز موديل عام 1969، ظهوره ضمن أحداث فيلم Death Proof.