موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أول لامبورجيني وكيا "K9" ولاند كروزر 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

في عام 2024 ستكون كل سيارات "لامبورجيني" كهربائية بالكامل، ضمن خطة تحول ممولة بأكبر استثمار في تاريخ الشركة.

رصد خبراء صيانة السيارات الرياضية مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها أصحاب السيارات الرياضية حديثا.

برغم ما تتميز به سيارات تسلا الكهربائية من قدرات كهربائية فائقة، يتوفر بالأسواق مجموعة سيارات كهربائية تمثل بديلا مثاليا لها.

كانت فترة الخمسينيات من الفترات التي شهدت ظهور مجموعة متميزة من سيارات السباق الرياضية من مختلف الماركات، وعرفت بزمن القيادة الجميل.

أعلنت ماركة شيفروليه رسميا عن مواصفات وتكلفة نسخة عام 2022 الأحدث من طراز Equinox ضمن فئة SUV متوسطة الحجم.

أزاحت شركة كيا الكورية الجنوبية الستار عن نسخة جديدة لعام 2022 من طرازها الفخم k9 يطرح ضمن فئات سيدان الفاخرة.

مواصفات وموعد طرح نسخة 2022 من طراز لاند كروزر، من الملفات ذات السرية القصوى التي تحاول "تويوتا" التكتم عليها.