تعرف على أفضل طريقة لتخزين سيارتك بشكل آمن

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كثير منا يحتاج إلى تخزين سيارته لفترة طويلة، سواءً في فصل الشتاء أو بسبب عطلة صيفية طويلة، وهُناك أكثر من طريقة للقيام بذلك والتي سنتعرف عليها اليوم مستعرضين مزايا وعيوب كل طريقة.

1- التخزين في الهواء الطلق

بالطبع هو أمر محفوف بالمخاطر، لكن إذا قمت به بشكل صحيح فرُبما لا تكون فكرة سيئة، فإذا كان لديك مكان آمن بجوار منزلك وتضعها أسفل غطاء يحميها من الرياح والأمطار، أو في موقف سيارات مغطى ومحاط بالأسوار، لكنها تظل ليست مثالية نظراً لحرارة الأجواء في المملكة.

إيجابيات وسلبيات هذه الطريقة:

تكاليف بسيطة

يُمكن تحريك السيارة وقيادتها في وقت قصيل

تكون السيارة معرضة للتأثر بالأحوال الجوية بشكل أكبر

يُمكن سرقتها بسهولة أكبر

تحتاج إلى غطاء والذي من المحتمل أن يُتلف الطلاء

2- جراج أو وحدة تخزين

بالتأكيد هذا هو الحل المثالي للقيام بذلك، خاصة إذا كانت وحدة التخزين داخل منزلك ويوجد شخص يُمكنه الاطمئنان عليها وفحصها بشكل دوري، كما يُعد تخزين السيارة في مرآب أو مستودع أو مرفق تخزين إذا لم تكن عندك مساحة لتخزينها بمنزلك.

إيجابيات وسلبيات هذه الطريقة:

حماية أفضل من تقلبات الطقس والرطوبة ودرجة الحرارة

يصعب إتلافها أو سرقتها

الأماكن المغلقة هي المفضلة للحشرات والقوارض والتي يُمكن أن تُتلفها

تحريكها وقيادتها قد يكون أصعب من الطريقة السابقة

يُمكن أن يكلف تخزينها لمدة طويلة الكثير من الأموال

بعض النصائح التي يجب عليك الأخذ بها إذا كنت تُفكر في تخزين سيارتك لفترة طويلة: