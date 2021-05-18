مبيعات تيسلا تنافس بي ام دبليو بأمريكا!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تأتي تيسلا في المركز الرابع كأفضل علامة تُجارية للسيارات الفاخرة مبيعاً في الولايات المتحدة الأمريكية بعد بي ام دبليو ولكزس ومرسيدس وفقاً للبيانات الأخيرة.

ونظراً لأن تيسلا لا تنشر أرقام المبيعات للسوق الأمريكي، فإن الطريقة الوحيدة لتحديد عدد السيارات التي باعتها هي الاطلاع على بيانات التسجيل، والتي تكشف أنه في الربع الأول سجلت صانعة السيارات الكهربائية 71,345 سيارة، بزيادة قدرها 52% مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

من جانبها، حافظت بي ام دبليو على المركز الأول بـ 84,397 تسجيل، بزيادة قدرها 29% عن الربع الأول من 2020، تليها لكزس بـ 80,166 تسجيل بزيادة 32%، ومرسيدس بنز في المركز الثالث بـ 77,826 تسجيل بزيادة 24%.

تُشير هذه الأرقام إلى صعود تيسلا بشكل كبير لتُهيمن على سوق الولايات المتحدة، حيث أثبت موديل Y أنه الأكثر مبيعاً في السيارات الكهربائية في الربع الأخير بـ 40,772 تسجيل، لتستحوذ على 41% من هذا السوق، في حين تم تسجيل 27,362 لموديل 3 في نفس الفترة، وبخلاف سيارات تيسلا، فإن شفروليه بولت هي الأكثر مبيعاً بـ 9,069 تسجيل.

وفي الختام، تُشير البيانات إلى أن كاليفورنيا هي الولاية الأكثر شراءً للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة 38%، تليها فلوريدا ثم تكساس ونيويورك.