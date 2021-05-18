أخطاء يجب أن يتجنبها ملاك السيارات الرياضية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رصد خبراء صيانة السيارات الرياضية مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها أصحاب السيارات الرياضية حديثا.

وجمع موقع هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز هذه الأخطاء الشائعة التي يقع بها مقتنو السيارات الرياضية، لتجنبها والحفاظ على السيارة على المدى البعيد.

الخطأ الأول الذي ذكره الموقع، هو محاولة مالك السيارة القيام بصيانتها بنفسه، وقد ينجح الأمر في بعض الحالات التي لا تتطلب تدخل المتخصص، غير أن الأمور قد تخرج عن السيطرة في بعض الحالات ويجد مالك السيارة نفسه قد أضر بالسيارة أكثر مما يدرك.





الخطأ الثاني، الاعتماد دائما في صيانة السيارة على توكيل البيع الرسمي لها، لما قد يتكبده مالك السيارة من تكاليف أكثر من اللازم بسبب صيانة أعطال يمكن لأي ورشة صيانة تقليدية أن تعالجها بتكلفة أقل.





من الأخطاء الشائعة أيضا التي يقع بها مالكي السيارات الرياضية تتعلق بالصيانة، عدم قيامهم بتغيير زيت وسوائل السيارة بشكل دوري، وهو ما يضر بالمحرك والمكابح.





من بعده، ضمت القائمة خطأ آخر أِشار له الموقع، هو شراء إطارات رخيصة الثمن، سواء كانت مستعملة أو من ماركات صناعة إطارات متواضعة، لما تتطلبه السيارات الرياضية من إطارات فائقة الأداء لتحمل أداءها العالي.





من الأخطاء التي قد يدرك مالك السيارة الرياضية وقوعه بها أيضا، هو عدم اقتناء نسخة خاصة به من كتيب إرشادات خاصة بالموديل الذي يقتنيه، نظرا لأن العديد من إجراءات الصيانة الخاصة بالسيارة تتطلب العودة للكتيب لإجرائها بالشكل الصحيح.





عدم إدراك ارتفاع تكلفة صيانة السيارات الرياضية، قد يضع مالك السيارة في موقف مادي صعب إذا ما تكررت الأعطال بالسيارة وتراكمت نفقات صيانته عليه، لذا يجب أن يدرك مالك السيارة الرياضية ذلك قبل إقباله على شراء هذا النوع من السيارات.



