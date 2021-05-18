تويوتا تندرا 2022 تستعد لتدشينها الرسمي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يتواجد الجيل الحالي من تويوتا تندرا منذ عام 2007، ويبدو أننا لن ننتظر طويلاً حتى تكشف الشركة عن جيلها الجديد، حيث شوقت صانعة السيارات اليابانية للجيل التالي من البيك اب.

قالت تويوتا في بيان صحفي أن مستقبل سيارات البيك اب من تويوتا مشرق مع تندرا 2022 الجديدة كلياً، كما أصدرت صورة تشويقية للبيك اب الجديدة تُظهر المصابيح المضاءة من سيارة موضوعة في الظلام.

تبدو الصورة التشويقية مشابهة تماماً للصور المسربة التي ظهرت العام الماضي والتي تُظهر شكل المصابيح الأمامية الجديدة كلياً مع مصد وشبك أكثر شراسة، حيث تسعى الشركة لأن تُصبح سيارتها ذات تصميم أكثر قوة.

لم تُعلن تويوتا بعد موعد التدشين الرسمي، لكنها قالت: “ستأتي قريباً”، ويُذكر أن تويوتا ستستضيف حدثاً إعلامياً في مقرها بالولايات المتحدة الشهر المقبل لعرض طرازات جديدة، ورُبما تكشف عنها حينها.

وفي الختام، يُتوقع أن تتخلى السيارة عن محركها V8 سعة 5.7 لتر لصالح محرك V6 مزدوج التوربو، ورُبما تحصل على نسخة هجينة لمُنافسة فورد اف 150.