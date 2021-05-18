زمن السباقات الجميل.. اختر سياراتك في حقبة الخمسينيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كانت فترة الخمسينيات من الفترات التي شهدت ظهور مجموعة متميزة من سيارات السباق الرياضية من مختلف الماركات، وعرفت بزمن القيادة الجميل.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز سيارات السباق الرياضية التي توفرت في حقبة الخمسينيات، ففي أي منها ترى نفسك تقودها.

ضمت القائمة، طراز Lotus Elite، وكان من سيارات السباق التي شاركت في منافسات Series 1 Racer عام 1959.





ومن ماركة شيفروليه، ضمت القائمة طراز "كورفيت" الرياضي، وكان من أنجح سيارات السباق عام 1957، وتوفر بمحرك 283 CI.





ومن ماركة جاجوار، ضمت القائمة طراز " Jaguar C-Type Roadster" الرياضي، وكان من أنجح سيارات السباق عام 1953، وتوفر بمحرك ينتج قوة 280 حصانا، بسعة 4.2 لتر.





ومن ماركة كورتيس، ضمت القائمة طراز " Kurtis Kraft 4000" الرياضي، وكان من أنجح سيارات السباق عام 1952، وتوفر بمحرك بسعة 4.4 لتر بأربعة أسطوانات.





ومن ماركة مازيراتي، ضمت القائمة طراز " Maserati A6" الرياضي، وكان من أنجح سيارات السباق عام 1954، وتصل قيمة هذا الطراز حاليا لـ 1.7 مليون دولار.





ومن ماركة أولارد، ضمت القائمة طراز " Allard J2 Roadster" الرياضي، وكان من أنجح سيارات السباق عام 1952، وتوفر بمحرك ينتج قوة 331 حصانا.





ومن ماركة فيراري، ضمت القائمة طراز " Ferrari 750 Monza Spyder Scaglietti" الرياضي، وكان من أنجح سيارات السباق عام 1954، وتوفر بمحرك رباعي.





في ختام القائمة، من ماركة بورش الألمانية، ضمت القائمة طراز " Porsche 550/1500 Rs Spyder" الرياضي، وكان من أنجح سيارات السباق عام 1955، وتوفر بمحرك رباعي، وشارك في العديد من سباقات لو مان 24 ساعة، كما سبق له أن حصد لقب هذا السباق في عام 1953 للمرة الأولى.



