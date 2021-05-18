وزير الدفاع الأمريكي يدعم خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، عن دعمه لخفض التصعيد في الصراع واستعادة الهدوء في الشرق الأوسط.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، بيني جانتس، عن أسفه لسقوط أبرياء إسرائيليين وفلسطينيين، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي: "أوستن أكد مجددا على دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفي حماية المدنيين الإسرائيليين، وأبدى أسفه لمقتل إسرائيليين وفلسطينيين أبرياء".

وأضاف كيربي: "أوستن عبر عن دعمه لخفض التصعيد في الصراع واستعادة الهدوء".

وكان وزير الدفاع الأمريكي أكد في مكالمة سابقة مع نظيره الإسرائيلي أنه يتوقع إنهاء العملية في غزة.



ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أنه أبلغ نظيره الأمريكي أن هدف تل أبيب هو تحقيق هدوء طويل الأمد ومتبادل مع حركة حماس.

يأتي هذا فيما أسفر القصف الإسرائيلي المستمر لليوم التاسع عن مقتل 213 شخصا، منهم: 61 طفلا و36 امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 1442 جريحا جلهم من النساء والأطفال.

فيما ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين منذ بدء التصعيد الأخير لـ11 شخصا، حسبما أفادت مصادر طبية إسرائيلية.