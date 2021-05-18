تعرف على سعر شيفروليه Equinox لعام 2022.. زيادة طفيفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة شيفروليه رسميا عن مواصفات وتكلفة نسخة عام 2022 الأحدث من طراز Equinox ضمن فئة SUV متوسطة الحجم.

وبحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن الطراز ستشهد تكلفته زيادة طفيفة بنسخته الأحدث للعام المقبل مقارنة بتكلفة نسخة 2021 الحالية.

وأوضح الموقع أن الزيادة تتعلق بفئة L من طراز Equinox، التي تزيد تكلفتها بنحو 2000 دولار عن ما هي عليه الآن.









في حين يتراجع سعر نسخة الطراز نفسها LS من 27,595 ألف دولار، وهو سعر نسخة 2021 الحالية، لـ26,995 ألف دولار للنسحة الجديدة.

"بولت" SUV الكهربائية

وكانت قد كشفت شركة شيفروليه عن أول نسخة SUV "مدمجة" من طرازها الكهربائي "بولت"، في مفاجأة كبرى لسوق السيارات الكهربائية.

ونقل موقع "ذا فيرج" أولى اللقطات الرسمية لطراز شيفروليه الجديد بخلاف نسخة جديدة محدثة من "بولت" الأصلية صغيرة الحجم ضمن فئة هاتشباك لعام 2022.

وكانت شيفروليه تصنع طراز بولت في السابق بتصميم خارجي صغير يكفي لأربعة ركاب، حتى قررت طرح أول نسخة SUV مدمجة أكبر حجما.

وأوضح الموقع أن النسخة الأكبر من طراز بولت، لن تكون أفضل في قدراتها الكهربائية من النسخة الهاتشباك الصغيرة.

وستطرح النسخة الصغيرة الجديدة من طراز بولت للأسواق نهاية عام 2021 الجاري بتكلفة تبدأ من سعر 31,995 دولارا، في حين ستتوفر النسخة الـ Suv الأكبر حجما من الطراز بتكلفة تبدأ من 43,495 دولارا.

وفيما يخص قدراتهما الكهربائية، ذكر موقع "ذا فيرج" أن النسخة صغيرة الحجم من طراز بولت ستعمل ببطاريات بقوة 65 كيلووات في الساعة تمنح المحرك القدرة على السير حتى مسافة 259 ميلا.

في حين ستعمل النسخة الأكبر حجما الجديدة كليا من طراز بولت ببطاريات تمنح المحرك القدرة على السير حتى مسافة 250 ميلا فقط.