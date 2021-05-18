لقطات رسمية.. كيا تزيح الستار عن نسخة 2022 من طراز "K9"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزاحت شركة كيا الكورية الجنوبية الستار عن نسخة جديدة لعام 2022 من طرازها الفخم k9 يطرح ضمن فئات سيدان الفاخرة.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، لقطات رسمية لطراز K9، الذي تطرحه كيا كبديل لطرازي "كادينزا" و K900 اللذان إحالتهما للتقاعد رسميا العام الماضي.

وقال الموقع الأمريكي، أن نسخة 2022 الجديدة من الطراز، طرحت كنسخة تحديث منتصف جيل لنسخة عام 2021، بتصميم جديد كليا للواجهة الأمامية والكشافات.









ويحظى الطراز K9 بإطارات بقياس 19 بوصة ونظام دفع خلفي، ولم تكشف كيا حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بقدرات محركه، مع الإعلان عن توفره فقط بالسوق الكورية الجنوبية قبل تعميم طرحه بالأسواق على مستوى العالم.

K9 تلحق بـ K3 GT

وقبل طراز K9، منحت ماركة كيا الكورية الجنوبية فئة "هاتشباك" قبلة حياة، بفضل إعلانها عن نسخة جديدة من طراز K3.

النسخة الجديدة من سيارة كيا والمعروفة بـ"نسخة منتصف الجيل" تطرح ضمن فئة GT عالية الأداء، لعام 2022 وفق "موتور وان".

وتتوفر النسخة ضمن فئة هاتشباك تنافس بها كيا موديلات أبرزها طراز جولف GTI من فولكسفاجن، ومن السيارات الهاتشباك المزودة بـ 5 أبواب.

ومن الداخل، يحظى طراز K3 GT، بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 10.25 بوصة، وتتمتع بمحرك قوي، توربيني بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة 201 حصان، بعزم دوران 195 لفة/قدم.

مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ7 سرعات، وسيتوفر الطراز للبيع في السوق الكندية كبداية خلال عام 2021 الجاري، بسعر يبدأ من 23,600 دولار.