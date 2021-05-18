أغنى مظاهرة في العالم.. كواليس التنظيم السري لمليونيرات أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حاصر العشرات من جماعة "المليونيرات الوطنيون"، أمس الإثنين، منازل جيف بيزوس (أغنى رجل في العالم) في ولايتي نيويورك وواشنطن.

وجاءت الاحتجاجات رفضا لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض قانون ضريبة المليونير الفائق، على الأسر التي تتجاوز صافي ثروتها أكثر من 50 مليون دولار أن تدفع ضريبة نسبتها 2% من ثروتها سنويا، إلى جانب ضريبة إضافية بنسبة 1 % على الثروات التي تتجاوز مليار دولار.





من هم "المليونيرات الوطنيون"؟

و"المليونيرات الوطنيون" هم مجموعة من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية مع دخول سنوية تزيد على مليون دولار أو لديهم أصول تزيد قيمتها على 5 ملايين دولار، ولديهم أهداف أساسية وهي رفع الحد الأدنى للأجور، ومحاربة تأثير الأموال الكبيرة في السياسة، وتعزيز هيكل ضريبي تصاعدي.

ويرأس موريس بيرل، المجموعة المكونة من المئات من الأمريكيين من أصحاب الثروات الكبيرة الملتزمين بجعل جميع الأمريكيين، بمن فيهم أنفسهم، في وضع أفضل من خلال بناء دولة أكثر ازدهارًا واستقرارًا وشمولية.

وتركز المجموعة على تعزيز حلول السياسة العامة التي تشجع المساواة السياسية ، وتضمن أجرًا مستدامًا للأمريكيين العاملين، وتضمن أن أصحاب الملايين والمليارديرات والشركات يدفعون نصيبهم العادل من الضرائب.





أسرار "انتفاضة الضرائب"

ورفع المتظاهرون أمام منازل جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون وأغنى رجل في العالم بإجمالي ثروة تقدر بما يزيد على 190 مليار دولار، لافتات مكتوب عليها "أوقفوا الهراء. فرض الضرائب على الأغنياء"، في دلالة على أن أولوية فرض الضرائب لابد أن تستهدف الأثرياء ممن تقدر ثرواتهم بمليارات الدولارات وليس الملايين مثل جيف بيزوس، وبيل جيتس وإيلون ماسك ومارك زوكربيرج وغيرهم.

وقال رئيس مجلس إدارة المليونيرات الوطنيين والمدير التنفيذي السابق لشركة "بلاك روك"، موريس بيرل، لصحيفة الجارديان البريطانية: "لقد انتهى بنا الأمر مع عدد قليل من الأثرياء والكثير من الفقراء، وهذا لا ينجح".

وأضاف بيرل: "هذه ليست طريقة يمكنك من خلالها إدارة مجتمع مستدام"، بحسب الصحيفة البريطانية.





وقالت إيريكا باين، رئيسة المليونيرات الوطنية، في بيان: "من المنطقي أن نطلب من الأشخاص الذين استفادوا بشكل واضح من نظامنا إعادة استثمار نسبة كبيرة من ثروتهم الزائدة في هذا النظام".

كما كان من المقرر تنظيم احتجاجات أمام منزل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، في واشنطن، ومكتب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في نيويورك، تشاك شومر، وآخرين.

لماذا جيف بيزوس؟

اختار المتظاهرون منازل جيف بيزوس، كإشارة إلى أنه أغنى رجل في العالم بثروة تصل إلى 190 مليار دولار، ورغم ذلك لدى شركته "أمازون" سجل حافل من التهرب الضريبي.

ورغم أن بيزوس قال إنه يدعم رفع معدل الضريبة على الشركات، إلا إن شركة أمازون كانت منذ فترة طويلة موضع احتجاجات بشأن التهرب الضريبي.

وفقا للحسابات التي أجراها المعهد التقدمي للضرائب والسياسة الاقتصادية في فبراير/شباط الماضي، دفعت أمازون في عام 2020 فقط معدل ضريبة الدخل الفيدرالي 9.4%، أي أقل من نصف المعدل القانوني البالغ 21%.





يشار إلى أن معدل الضريبة على الشركات في الولايات المتحدة، قبل إقرار دونالد ترامب والجمهوريين في الكونجرس التخفيضات الضريبية في العام 2017، بلغ 35%.

بايدن: لقد سئمت وتعبت

وفي رد فعل سريع نشر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يدار من داخل البيت الأبيض، تدوينة قال فيها " إذا كنت رجل إطفاء أو مدرسًا، فأنت تدفع معدل ضرائب أعلى من معظم الشركات الأمريكية. هذا غير مقبول. لقد سئمت وتعبت من الشركات التي لا تدفع نصيبها العادل. سنقوم بتغيير ذلك".





وبرر بايدن خطته لفرض ضريبة على الأثرياء، بأنها ستذهب لتمويل مشروعات تطوير البنية التحتية البالغة 2 تريليون دولار، بجانب خطة العائلات الأمريكية البالغة 1.8 تريليون دولار.

وتقترح إدارة بايدن زيادة معدل الضريبة على الشركات من 21 إلى 28%، مما يعكس جزئيا التخفيضات الضريبية التي دفع بها دونالد ترامب.