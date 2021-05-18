عكس التيار .. "هوندا" تكشف مفاجأة بشأن طراز "سيفيك 2022"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من شركات السيارات سعيها للحد من طرح موديلات جديدة تعمل بنواقل سرعة يدوية، ما زالت هناك شركات تتمسك بهذا النوع من نواقل السرعة وتعتز به وحيدا، دون دعم من نواقل السرعة الأوتوماتيكية، ومثال على ذلك ماركة هوندا اليابانية.

وبخلاف شركات مثل أستون مارتن وبورش، أعلنت هوندا بشكل رسمي عن أن أحد أبرز موديلاتها المستقبلية سيطرح بجيله الجديد، فقط بناقل سرعة يدوي.

وبحسب موقع "موتور وان"، فإن الطراز الذي وقع عليه اختيار هوندا لتتمسك بطرحه بناقل يدوي فقط، هو الجيل المستقبلي لعام 2022 من طراز سيفيك بفئتيه.

وسيكون الجيل القادم من طراز سيفيك، هو الجيل الـ 11، وبحسب بيان هوندا، ستتوفر فئة Si وفئة Type-R بناقل سرعة يدوي فقط، ولن تطرح منه نسخ عاملة بناقل أوتوماتيكي.

ويرجح الموقع بأن السبب وراء تمسك طرح الماركة اليابانية بموديلها الجديد فقط بناقل يدوي، هو ارتفاع كلفة تطوير ناقل أوتوماتيكي في ظل الظروف الراهنة.