بالصور.. منزل أغنى رجل في العالم يشهد انتفاضة مليونيرات أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظم العشرات من المليونيرات، الإثنين، احتجاجات أمام منازل في نيويورك وواشنطن يملكها الملياردير جيف بيزوس (أغنى رجل في العالم).

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "أوقفوا الهراء. فرض الضرائب على الأغنياء"، تعبيرا عن رفضهم لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض ضريبة 1% على من يزيد دخله على مليون دولار، أو من يمتلكون أصولا تزيد قيمتها على 5 ملايين دولار.



ونظم المظاهرات تحالف باسم "المليونيرات الوطنيون"، وهو تحالف من الأفراد الأثرياء يضغطون على الحكومة لوقف سياسة الضرائب على الأثرياء التي ينتهجها الرئيس الديمقراطي "بايدن"، والتي من ضمنها فرض ضريبة على الشركات والأمريكيين الذين يجنون أكثر من 400 ألف دولار سنويا.

وعلى الصعيد الآخر أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تدوينة له على موقع تويتر عن رفضه لممارسات الشركات التي تدفع ضرائب منخفضة فيما يعاني الفرد الأمريكي من ضرائب باهظة، قائلا "لقد سئمت وتعبت من الشركات التي لا تدفع نصيبها العادل. سنقوم بتغيير ذلك".

وبرر بايدن خطته لفرض ضريبة على الأثرياء، بأنها ستذهب لتمويل مشروعات تطوير البنية التحتية البالغة 2 تريليون دولار، بجانب خطة العائلات الأمريكية البالغة 1.8 تريليون دولار.





ورغم أن بيزوس قال إنه يدعم رفع معدل الضريبة على الشركات، إلا إن شركة أمازون كانت منذ فترة طويلة موضع احتجاجات بشأن التهرب الضريبي.

وفقا للحسابات التي أجراها المعهد التقدمي للضرائب والسياسة الاقتصادية في فبراير الماضي، دفعت أمازون في العام 2020 فقط معدل ضريبة الدخل الفيدرالي 9.4%، أي أقل من نصف المعدل القانوني البالغ 21%.

وتقترح إدارة بايدن زيادة معدل الضريبة على الشركات من 21 إلى 28%، مما يعكس جزئيا التخفيضات الضريبية التي دفع بها دونالد ترامب.

يشار إلى أن معدل الضريبة على الشركات في الولايات المتحدة، قبل إقرار دونالد ترامب والجمهوريين في الكونغرس التخفيضات الضريبية في العام 2017، بلغ 35%.

وستمول خطة البنية التحتية لبايدن رعاية الأطفال ومرافق التعليم المجاني الشامل لمرحلة ما قبل المدرسة بالإضافة إلى برامج لإعادة بناء أنظمة النقل المنهارة وإسكان القطاع العام.





كما كان من المقرر تنظيم احتجاجات أمام منزل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، في واشنطن، ومكتب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في نيويورك، تشاك شومر، وآخرين.

"بايدن" يرد على المظاهرات

وفي رد فعل سريع نشر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يدار من داخل البيت الأبيض، تدوينة قال فيها " إذا كنت رجل إطفاء أو مدرسًا، فأنت تدفع معدل ضرائب أعلى من معظم الشركات الأمريكية. هذا غير مقبول. لقد سئمت وتعبت من الشركات التي لا تدفع نصيبها العادل. سنقوم بتغيير ذلك".







