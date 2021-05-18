تسريبات جديدة عن تويوتا لاند كروزر 2022.. تعرف على موعد طرحها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مواصفات وموعد طرح نسخة 2022 من طراز لاند كروزر، من الملفات ذات السرية القصوى التي تحاول "تويوتا" التكتم عليها.. إليك أحدث التسريبات

وبحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، كشفت تسريبات جديدة عن هذا السر، بحسب منشور لأحد الصفحات المهتمة بأخبار طراز لاند كروزر عبر موقع أنستقرام.

وقال الموقع أن صفحة باسم landcruiserupdates، كشفت عن أن الطراز بنسخته الجديدة المرتقبة، سيظهر رسميا للعلن بحلول 31 من شهر مايو/أيار الجاري أو الأول من يونيو/حزيران المقبل الذي يليه على أكثر تقدير.

وبحسب التسريبات، ستتوفر من الطراز نسخة عالية الأداء ضمن فئة GR-S، تتوفر بمحرك جازولين ومحرك ديزل.

كما كشفت عن أن النسخة الأكثر فخامة من طراز لاند كروزر، ستكون باسم ZX، وستتمتع بإطارات بقياس 20 بوصة وشاشة داخلية بقياس يتراوح بين 12.3 و 14 بوصة.

تويوتا تلحق بهؤلاء

لحقت تويوتا اليابانية بالعملاق الأمريكي لصناعة السيارات جنرال موتورز وآخرين ضمن الشركات التي نجت من أزمة الرقائق الإلكترونية مؤقتا.

وتوقعت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب ارتفاع أرباحها خلال العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل/نيسان الماضي بنسبة 2.4% سنويا إلى 2.3 تريليون ين نحو 21.1 مليار دولار رغم استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد وأزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية لصناعة السيارات على مستوى العالم ، وذلك حسبما أعلنت الشركة الأسبوع الماضي.

كما تتوقع الشركة التي تنتج السيارات الهجين بريوس والسيارات الفارهة لكزس نمو أرباح تشغيلها خلال العام المالي الحالي بنسبة 13.8% سنويا إلى 2.5 تريليون ين، مع ارتفاع قيمة مبيعاتها بنسبة 10.2% إلى 30 تريليون ين.

وتتوقع مجموعة تويوتا التي تضم أيضا شركتي دايهاتسو موتور وهينو موتورز بيع 10.55 مليون سيارة خلال العام الحالي بزيادة نسبتها 6.4% عن العام المالي الماضي.

كانت تويوتا قد سجلت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس/آذار الماضي أرباحا صافية بقيمة 2.25 تريليون ين بزيادة نسبتها 10.3% سنويا، وأرباح تشغيل بقيمة 2.2 تريليون ين بتراجع نسبته 8.4% ومبيعات بقيمة 27.2 تريليون ين بتراجع نسبته 8.9% سنويا.

وخلال الربع الأخير من العام المالي الماضي زادت مبيعات تويوتا موتور كورب بنسبة 11.5% سنويا إلى 7.7 تريليون ين في حين زاد صافي الأرباح بمقدار المثل تقريبا إلى 777 مليار ين في حين سجلت أرباح تشغيل بقيمة 690 مليار ين بزيادة نسبتها 92% سنويا.