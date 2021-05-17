زيارة غامضة.. "ماسك" يظهر في مصنع تسلا بألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زار إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، موقع مصنعه في ألمانيا، رغم تزايد احتمالات تأخر بدء الإنتاج فيه بسبب تأخر إصدار التصاريح.

ويقع مصنع عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين. حيث من المحتمل أن يبدأ الإنتاج هناك بعد عدة أشهر من الموعد الذي كان محددا له بالأساس.

ولم يدل ماسك- 49 عاما – خلال زيارته، الإثنين، بتعليق بعد، وقد تجمع بعض الشباب المعجبين بتسلا على أطراف موقع المصنع أثناء الزيارة، كما أن الشركة لم تدل بأي معلومات عن الزيارة التي وصفت بأنها "غامضة".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، يلعب هذا المصنع دورا محوريا بالنسبة لتسلا بوصفه أول مصنع للشركة الأمريكية في أوروبا في الوقت الذي يقوم فيه منافسو "تسلا" بتوسيع نطاق معروضاتهم من السيارات الكهربائية.

كانت تسلا تسعى بالأساس إلى البدء في إنتاج سيارتها المدمجة "إس يو في" طراز "واي" في هذا المصنع في يوليو/تموز المقبل.

وثمة توقعات بأن هذا الموعد سيتأخر، لأنه يتعين إعادة دراسة الطلب الخاص بالحصول على التصريح بإنشاء المصنع، وذلك لأن تسلا ترغب في تضمين الصيغة الحالية للطلب النص على تأسيس، وتشغيل مصنع لإنتاج خلايا البطاريات إلى جانب مصنع السيارات وذلك حسبما ذكرت وزارة البيئة في ولاية براندنبورج (حيث يقع موقع المصنع).

وجاء في تقرير تسلا عن الربع الأول، أن المشروع في طريقه للبدء في الإنتاج والتسليم في موعد أقصاه نهاية العام الحالي.

كانت تسلا انتقدت قبل بضعة أسابيع إجراء التصريح الخاص بالمصنع وأعربت عن عدم رضاها عن استمرار عدم وجود جدول زمني لاتخاذ القرار بشأن إصدار تصريح نهائي للمصنع، إذ أن تسلا لا تزال تقوم بأعمال الإنشاءات في المصنع بناء على تصاريح مؤقتة.

كان ماسك وصل إلى ألمانيا مساء الأحد، وكانت وزارة الاقتصاد في ولاية براندنبورج علمت بالزيارة يوم الجمعة الماضي.