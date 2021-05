سباق تسارع بين شاحنات بوزن إجمالي 115 طن وقوة 1,360 حصان!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عادة ما تلتقي المركبات التي يصل مجموع قوتها إلى 1,360 حصان في مطار فارغ للتنافس في سباق تسارع، وهو متوسط قوة يبلغ 450 حصان للمركبة الواحدة، وهي قوة كبيرة بالطبع، لكن كل شيء نسبي، وهو ما يؤكدة الفيديو بالأسفل.

تكون هذه القوة كبيرة لسيارة ذات وزن طبيعي، لكن ماذا عن مركبات وزنها الإجمالي أكبر بـ 76 مرة من وزن كورفيت C8 ذات المحرك الوسطي؟

تتنافس كل من شاحنة سكانيا R500 الأقوى في المجموعة مع مقطورة مرفقة وعلى هذه المقطورة يوجد ليبهير L 566 مربوطة ببعض السلاسل التي تبدو رفيعة لكنها متينة بالطبع.

السيارة الثانية المصطفة للتنافس في السباق هي الأقل قوة والأخف وزناً فهي سكانيا P410، في حين أن المركبة الثالثة هي خلاطة الخرسانة P450 والتي تتميز بهيكل مطور لتحمل الأوزان الزائدة.

وفي الختام، قد يكون هذا هو أغرب سباق تسارع نراه منذ فترة طويلة، حيث تتنافس مركبات ذات وزن ثقيل في سباق من المفترض أن يكون لسيارات رياضية ذات أداء رشيق.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin