كل ما نعرفه عن سيارة آبل الكهربائية القادمة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ليس هناك شك أن آبل تُخطط لاقتحام عالم السيارات في المستقبل، حيث يُعتقد أن عملاق التقنية يعمل منذ فترة طويلة على سيارة كهربائية بالكامل ذاتية القيادة، مع الكثير من الشائعات حول محادثاتها مع شركات سيارات لمساعدها في بنائها، لكننا اليوم سنُركز على السيارة حيث سنعرض لكم كل ما نعرفه عنها حتى الآن.

لا توجد معلومات أكيدة بعد عن مظهر السيارة، إلا أنهم سيرغبون في المنافسة في أكثر قطاعات السيارات ربحية، لذا نتوقع أن تكون كروس أوفر مستوحاة من أجهزة آيفون مع مصابيح أمامية ليد تُحاكي دبوس إخراج الشرائح في جوالك وفقاً لأحدث تصميم تخيلي، ومن الجانب، تظهر بلونين مع نوافذ بدون إطار مع حواف كرومية، وواجهة خلفية فاستباك رياضية.

في الداخل، نتوقع أن تُحاكي أمان سيارات فولفو وأناقة سيارات أودي، مع استخدام الجلود النباتية والزجاج المقاوم للخدش وزخارف الألمنيوم مع مساحة مقصورة رحبة هادئة، وكونها عملاق تقنية، فستأتي محملة بأحدث التقنيات مثل الإضاءة المحيطية وشاشة عرض الواقع المعزز ومساعد صوتي سيري مع نظام iOS.

في حين سيكون التخلص من ضغوط القيادة أحد عوامل الجذب الرئيسية في سيارة آبل وذلك من خلال تقنيات القيادة الذاتية بالكامل، حيث تعمل آبل بجد لتطوير هذا النظام من خلال حملات التوظيف وأسطول سياراتها لاختبار تقنيات القيادة الذاتية التي تحتوي على عدد كبير من الماسحات الضوئية والكاميرات وأجهزة الاستشعار.

بالطبع نعلم أن آبل لديها التقنيات اللازمة لإنجاح سيارتها، لكن لا توجد معلومات بعد عن كيمياء البطارية والمحركات والمنصة، حيث يُمكن أن تستعيرها من شركات صناعة السيارات، أو قد تُطور منصات وبطاريات خاصة بها.

قد تمتلك السيارة بطاريات الحالة الصلبة والتي تُشحن بشكل أسرع وأكثر أماناً كما أنها أكثر كثافة للطاقة بنسبة تصل إلى 30%، ويُتوقع أن يبدأ إنتاجها بشكل موسع في 2025، والذي نعتقد أنه وقت مناسب لبدء إنتاج سيارة آبل.

ستُنافس السيارة بالتأكيد مع سيارات تيسلا وكاديلاك ليريك وأودي e-tron ولوسيد موتورز وغيرهم الكثير، في حين لم يتم تأكيد أي تاريخ رسمي لموعد تدشينها، لكننا لا نتوقع ألا يكون قبل عام 2025.