هل سيتوقف محرك فورد V8؟ الشركة توضح

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عندما تم تدشين فورد موستنج ماخ E، اعتقد الكثيرون أن نهاية موستنج ذات المحرك التقليدي أصبحت قريبة، لكن كبير مهندسي فورد بيرفورمانس، كارل ويدمان، عاد ليؤكد عكس ذلك، حيث قال أن محرك V8 سيظل متوفراً لوقت أطول، معلناً فخره بجهود فريقه في تطوير محركات V8 الحالية.

يُرجع ويدمان ذلك القرار إلى ارتفاع مبيعات سياراتهم ذات محركات V8، مؤكداً أن هُناك مجال للتحسن، حيث تبحث فورد بيرفورمانس عن طرق لتحسين أداء سيارة موستنج.

أضاف ويندمان أن ماخ E ليست مجرد سيارة موستنج للأشخاص الذين لا يريدون محرك V8، لكنها تمتلك عزم دوران أكبر وفوري بفضل محركاتها الكهربائية، وذلك في محاولة لجذب العُملاء من ملاك موستنج التقليدية.

وفي الختام، سواءً كان تفاؤل ويدمان هو وعد ببقاء المحرك على المدى القصير أو الطويل، فإنه يؤكد أن هُناك الكثير من المفاجئات الرائعة قادمة لموستنج في المستقبل.