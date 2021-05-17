إنعاش السياحة.. سوق السفر العربي يطرح الحلول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقشت جلسات اليوم الثاني لمنتدى السفر في معرض سوق السفر العربي، سبل إنعاش السفر والسياحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كما سلط منتدى السفر في المعرض، الضوء على موضوعات أخرى مثل مستقبل الترفيه، والتكنولوجيا في الأحداث الكبرى بما في ذلك معرض "إكسبو 2020 دبي"، وكذلك كيفية استعادة الثقة في السفر لبدء تعافي وانتعاش الصناعة من جديد.

وناقشت الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني في المسرح العالمي لسوق السفر العربي 2021 أهمية دور القطاعين الحكومي والخاص محليا ودوليا للعمل والتعاون معا لضمان انتعاش السفر والسياحة وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، سلطت الجلسة الضوء على تحسين ثقة المسافرين وبناء المرونة لتحريك صناعة السفر العالمية مرة أخرى بالتعاون مع مجلس مرونة السياحة والسفر العالمي أكبر معرض للسفر والسياحة في المنطقة.

وتحدثت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية عن التعاون بين الوزارات المصرية أثناء تفشي جائحة "كورونا" لضمان تمتع الوجهات وزوارها بأفضل تجربة ممكنة.

وقالت "نظرا لأن السياحة تحقق عادة أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ومع استقطاب البلاد ما بين 6 إلى 7 ملايين زائر في عام 2021 فإن الطريق إلى انتعاش قطاع السفر والسياحة في مصر يسير بشكل صحيح على قدم وساق".

وتابعت: "وزارتي السياحة والصحة تعملان جنبًا إلى جنب بشكل وثيق لضمان صحة وسلامة كل من الزوار والمقيمين".

وشارك في الجلسة من القطاع الخاص كل من كلايف بورك رئيس "داون" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، والدكتور إديم أدزوجينو المدير التنفيذي لـ "آفرو تشامبيونز".





كما شارك، كاشف خالد المدير الإقليمي لأمن شحن الركاب في المطارات والتسهيلات في أفريقيا والشرق الأوسط لدى اتحاد النقل الجوي الدولي، وستيفاني بويل رئيسة الصناعة وشريكة الاتصالات لدى شركة "سكاي سكانر"، وإرنستو سانشيز بومونت المدير العام لشركة "أماديوس الخليج".

وتحدث سكوت هيوم المدير المساعد للعمليات الأمنية في "جلوبال ريسكيو" عن أهمية تعاون القطاعين لتحسين ثقة المسافرين.

وقال: "يجب أن يكون هناك تعاون كبير لحل جهود جمع المعلومات وتوزيعها في جميع أنحاء العالم، من أجل تعافي، وعودة السفر من جديد على المستوى الوطني".

وتابع: "الجميع يدرك جيدا تعقيدات الوثائق والمتطلبات التي يجب إحضارها عبر الإنترنت لجعل السفر أسهل وأكثر أمانا".

وأكد على الحاجة إلى معالجة مسألة ما يحدث عندما يصل المسافرون إلى وجهتهم، وكيف يمكن للدول من تعزيز الشعور بالثقة في أذهان المسافرين.

وشهدت الجلسة النقاشية الثانية حضور قادة الطيران بمن فيهم جورج ميشالوبولوس رئيس الشؤون التجارية لشركة طيران "ويز إير"، وحسين دباس المدير العام لشركة "إمبراير" للمشاريع الخاصة للشرق الأوسط وأفريقيا، وجون برايفورد رئيس شركة "ذا جيتسيتس" الذين ناقشوا دور الطيران في التعافي السريع واستعادة الثقة وبناء حلول للسفر الدولي.





من جهة ثانية سلّط منتدى السفر في معرض سوق السفر العربي الضوء على موضوعات أخرى مثل مستقبل الترفيه، والتكنولوجيا في الأحداث الكبرى بما في ذلك معرض "إكسبو 2020 دبي"، وكذلك كيفية استعادة الثقة في السفر لبدء تعافي وانتعاش الصناعة من جديد.

وعقدت لجنة خبراء من جوجل ومجموعة بوسطن الاستشارية جلسة على خشبة مسرح ترافيل فورورد، لمناقشة كيف يمكن لمنظمات تسويق الوجهة الاستعداد لاستئناف السفر على الرغم من التغييرات غير المتوقعة في الأفق.

وتعليقًا على مستقبل منظمات إدارة الوجهات السياحية أثناء تنقلها في ظل كوفيد-19 قالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط.. إن تطوير استراتيجيات السياحة استنادا إلى التخطيط السنوي وسلوك السفر المتوقع كان صعبا بشكل خاص خلال هذه الفترة.

وقدم المشاركون في الجلسة رؤيتهم حول كيفية تغير مواقف المستهلكين تجاه السفر استجابة للجائحة وكيف يمكن لمنظمات إدارة الوجهات السياحية الاستعداد لاستئناف السفر في نهاية المطاف.

ويقام سوق السفر العربي بنسخته الـ28 لهذا العام تحت شعار "بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة" حيث ستكون نسخة هذا العام من المعرض هجينة، تشتمل على نسخة حية تقام في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو/ أيار الحالي، وذلك إلى جانب حدث افتراضي يعقد بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، وتحديداً في الفترة بين 24 و26 مايو/ أيار 2021، ويتخلله العديد من الجلسات واللقاءات الافتراضية.

