"السيادة السوداني" يقبل استقالة النائب العام ويعفي رئيسة القضاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر مجلس السيادة السوداني، اليوم الإثنين، قبول استقالة النائب العام، تاج السر الحبر، وإعفاء رئيسة القضاء، نعمات عبدالله محمد خير من منصبها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس برئاسة النائب الأول لرئيسه، الفريق أول محمد حمدان دقلو، في الخرطوم، مساء اليوم.

وقال محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم المجلس في تصريحات صحفية، إن المجلس قام بإعفاء نعمات عبدالله محمد خير، من منصبها كرئيس للقضاء.

وأوضح الفكي أن "النائب العام كان قد تقدم باستقالته عدة مرات من قبل، ولكن في هذه المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي من منصبه".

وأضاف الفكي "وفق إختصاصات مجلس السيادة الواردة في الفصل الرابع من الوثيقة الدستورية، فإن المجلس يعتمد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي".

وتابع "لحين تشكيل مجلس القضاء العالي، يعين مجلس السيادة الإنتقالي رئيس القضاء، كما ينطبق هذا الأمر على النائب العام".

وتنص الوثيقة الدستورية على: "يعتمد المجلس تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة ولحين تشكيل المجلس الأعلى للنيابة، يعين مجلس السيادة النائب العام"، وفق الفكي.

ولم يكشف المجلس أسباب استقالة النائب العام، أو من يرشحه لشغل هذا المنصب، ومنصب رئيس القضاء.