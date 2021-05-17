كيا K900 2022 فيس ليفت تكشف عن نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دشنت كيا رسمياً سيارتها K900 2022 فيس ليفت السيدان الكبيرة بترقيات تصميمية بارزة، حيث كشفت الشركة عن صورتين لخارجيتها.

تكشف الصور عن المصابيح الأمامية المعاد تصميمها، والشبك الأمامي الواسع المطلي بالكروم، كما تتميز بشريط ضوئي ليد يصل بين المصابيح الخلفية، وانتقلت لوحة الترخيص من غطاء الصندوق الخلفي إلى المصد، وتتوفر بجنوط جديدة مقاس 19 بوصة، وشارة الشركة الجديدة.

في الداخل، يتوقع أن تحصل المقصورة على نصيبها من الترقيات، حيث يُذكر أن الجيل الحالي من K900 موجود منذ ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات، وترغب الشركة في تعزيز تنافسيتها أمام السيارات الألمانية.

وفي الختام، يُتوقع أن يكون الكشف الكامل عنها في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث ستُعلن الشركة حينها عن المواصفات الفنية، في حين أن شارة “4X” على غطاء الصندوق الخلفي هي لإصدار دفع كُلي ستتوفر به السيارة.