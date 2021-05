مُستند مسرب يكشف عن موعد تدشين تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شهدنا العديد من التسريبات لسيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً في الشهور الماضية، واليوم، تسرب مستند جديد أرسلته تويوتا إلى جهات خارجية يقول أن الحظر المفروض على الكشف عن السيارة سينتهي في نهاية الشهر، ما يعني أن تدشينها سيكون في 31 مايو أو 1 يونيو.

من جانبها، فقد كشفت تسريبات سابقة أن لاندكروزر ستحصل على إصدار GR سبورت من الاس يو في الكبيرة، كما كشفت عن الإصدارات التي ستتوفر بها ونوع أنظمة التعليق المستخدمة، فعلى سبيل المثال، سيتوفر إصدار GR سبورت، بنظام التعليق الديناميكي الحركي KDSS مع أقفال تفاضلية أمامية وخلفية.

كما سيحصل إصدار GR سبورت على مصدات وشبك أمامي بتصميم مختلف وجنوط مقاس 18 بوصة، وشاشة نظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة ونظام صوتي JBL مكون من 14 مكبر صوت.

وفي الختام، كشفت التسريبات أيضاً أن إصدار ZX سيكون الإصدار الأكثر فخامة، حيث سيحصل على لمسات كرومية وجنوط مقاس 20 بوصة وتقليم خشبي وتنجيد جلدي في الداخل، ونظام ترفيهي للمقاعد الخلفية مع شاشتين لمسيتين مقاس 11.6 بوصة.

