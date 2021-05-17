مواصفات النظارة الشمسية المناسبة لقيادة السيارة في الصيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمثل النظارة الشمسية لدى عشاق قيادة السيارات الرفيق الذي يضيف طابعا خاصا لأي رحلة يقومون بها، فما هي المواصفات القياسية لها؟

من هنا أوصت الرابطة الألمانية لأطباء العيون بارتداء نظارة شمسية مناسبة أثناء قيادة السيارة خلال فصل الصيف من أجل التمتع برؤية جيدة ترفع درجة أمان وسلامة القيادة.



وأوضحت الرابطة أن النظارة الشمسية المناسبة للقيادة ينبغي أن تكون ذات عدسات كبيرة وأذرع نحيفة بحيث تغطي العين جيدا دون أن تعيق الرؤية الجانبية.

كما ينبغي أن تكون النظارة الشمسية قادرة على امتصاص الانعكاسات الناتجة عن الأسطح كالنوافذ مثلا، وزيادة درجة التباين.

علما بأن النظارات ذات العدسات المستقطبة تعد مناسبة لهذا الغرض.

وبالنسبة للون العدسات، فإن الرابطة توصي باختيار درجات البني أو الرمادي المائل للأخضر أو الرمادي؛ نظرا لأنها تتيح رؤية الألوان بشكل طبيعي دون تزييف.

ويمكن أيضا ارتداء نظارة متدرجة اللون، والتي يصبح لونها فاتحا بالاتجاه نحو الأسفل، وبذلك يكون من السهل رؤية عناصر الاستعمال ولوحة العدادات بالسيارة.