نقل أعضاء.. سيارات تقليدية تمنح محركاتها لموديلات رياضية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من المعروف في عالم السيارات أن تطرح موديلات بمحركات صنعتها ماركات منافسة لها، وكان نادرا أن يحدث التبادل بين سيارات تتفاوت في الفئة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، الحالات النادرة التي شهدت بها صناعة السيارات استعانة موديلات رياضية بمحرك سيارات تقليدية "فيما وصفه مغردون بـ"نقل أعضاء"، تتفاوت في القدرات فيما بينها باختلاف الفئة.

بدأ الموقع القائمة، بطراز رينو Megane RS Trophy ضمن فئات SUV صغيرة الحجم، الذي سبق وأن طرح طراز رياضي بنفس المحرك الذي طرح به، هو طراز Alpine A110.









وطراز ميني MINI Hatch ضمن فئات هاتشباك صغيرة الحجم، الذي سبق وأن طرح طراز رياضي بنفس المحرك الذي طرح به، هو طراز BMW I8.









وطراز رينو Renault 25 ضمن فئات سيدان، الذي سبق وأن طرح طراز رياضي بنفس المحرك الذي طرح به، هو طراز DeLorean DMC-12.









وطراز فورد F-150 ضمن فئات الشاحنات البك أب، الذي سبق وأن طرح طراز رياضي بنفس المحرك الذي طرح به، هو طراز فورد GT.









وطراز فولفو Volvo XC90 ضمن فئات SUV كبيرة الحجم، الذي سبق وأن طرح طراز رياضي بنفس المحرك الذي طرح به، هو طراز Noble M600.









وطراز بي إم دبليو BMW 750i ضمن فئات سيدان، الذي سبق وأن طرح طراز رياضي بنفس المحرك الذي طرح به، هو طراز McLaren F1.









وطراز هوندا Honda/Acura Legend ضمن فئات سيدان، الذي سبق وأن طرح طراز رياضي بنفس المحرك الذي طرح به، هو طراز NSX.









وطراز مرسيدس Mercedes S600 ضمن فئات سيدان الفخمة بنسخته من تسعينيات القرن الماضي، الذي سبق وأن طرح طراز رياضي بنفس المحرك الذي طرح به، هو طراز Pagani Zonda.







