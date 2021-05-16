موجز ”الخليج 365” للسيارات.. BMW تغزو الصين وموديلات طويلة العمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت شركة بي إم دبليو عن نيتها لطرح نسخة تحديث منتصف الجيل "فيس ليفت" من موديلات X3 و IX3 لعام 2022.

كشفت شركة بيجو الفرنسية لتصنيع السيارات النقاب عن الموديل الجديد من السكوتر Django، والذي يتمتع بألوان جديدة ويأتي في إصدارين جديدين.

في عالم صناعة السيارات، كانت هناك مجموعة من الموديلات الرياضية هي الأطول عمرا وفقا لمعدل استمرارية تصنيعها لعقود متعاقبة.

كشف موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات عن تقييمه لأبرز سيارات 2021 بعد وضعها تحت اختبارات قيادة.