صور.. أفضل 10 سيارات في اختبارات القيادة خلال 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات عن تقييمه لأبرز سيارات 2021 بعد وضعها تحت اختبارات قيادة.

وضمت قائمة الموقع مجموعة متميزة من موديلات 2021 من مختلف الماركات، جاء في مقدمتها، طراز فولكسفاجن Volkswagen ID.4 موديل 2021 الذي حصل من الموقع على تقييم 9.0/10 بعد اختباره.





من بعده، ضمت القائمة، طراز تويوتا Toyota RAV4 Prime موديل 2021 الذي حصل من الموقع على درجة تقييم 9.0/10 بعد اختباره.





من بعده، ضمت القائمة، طراز أكيورا Acura MDX موديل 2022 الذي حصل من الموقع على درجة تقييم 9.1/10 بعد اختباره.





ثم طراز لاند روفر Land Rover Defender بنسخته الأحدث التي طرحت لعام 2021 الذي حصل من الموقع على درجة تقييم 9.2/10 بعد اختباره.





ثم طراز كرايسلر Chrysler Pacifica Hybrid بنسخته الأحدث التي طرحت لعام 2021 الذي حصل من الموقع على درجة تقييم 9.2/10 بعد اختباره.





ثم طراز مرسيدس Mercedes-AMG E63S Wagon بنسخته الأحدث التي طرحت لعام 2021 الذي حصل من الموقع على درجة تقييم 9.3/10 بعد اختباره.





ثم طراز مرسيدس Mercedes-Maybach GLS 600 بنسخته الأحدث التي طرحت لعام 2021 الذي حصل من الموقع على درجة تقييم 9.5/10 بعد اختباره.





ثم طراز بورش Porsche 911 Turbo بنسخته الأحدث التي طرحت لعام 2021 الذي حصل من الموقع على درجة تقييم 9.6/10 بعد اختباره.





ثم طراز أودي Audi RS6 Avant بنسخته الأحدث التي طرحت لعام 2021 الذي حصل من الموقع على درجة تقييم 9.6/10 بعد اختباره.





في ختام القائمة، جاء الطراز صاحب أعلى درجة تقييم بالقائمة، هو طراز نيسان Nissan Rogue بنسخته الأحدث التي طرحت لعام 2021 الذي حصل من الموقع على درجة تقييم 9.7/10 بعد اختباره.



