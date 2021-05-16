مقتل 3 جنود سوريين في هجوم إرهابي بإدلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 جنود من الجيش السوري وأصيب 4 آخرون في هجوم إرهابي جنوب غرب مدينة إدلب بحسب مركز المصالحة الروسي.

وأوضح الأدميرال ألكسندر كاربوف، نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا إن مسلحينن استهدفوا عبر قذائف هاون 120 ملم ومنصات "زو 23"، مواقع للقوات الجيش السوري مما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة خفض التصعيد في إدلب.



وكان 4 جنود سوريين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم لمسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على أحد المواقع العسكرية عبر محور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي في السابع من الشهر الجاري.

ومؤخرا، قتل 12 جنديا على الأقل من قوات الجيش السوري، جراء كمين نصبه مسلحون، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في محافظة درعا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن "مجموعة من المسلحين هاجمت شاحنتين عسكريتين وحافلتين صغيرتين لقوات النظام السوري لدى عبورها في محيط بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي".

ومنذ استعادة الجيش السوري السيطرة على محافظة درعا في صيف العام 2018، تشهد المنطقة تفجيرات واغتيالات تستهدف بشكل خاص قوات الجيش ومعارضين سابقين.

