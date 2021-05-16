كل ما نعرفه عن سوزوكي جيمني بخمسة أبواب القادمة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تناقلت الشائعات عن تطوير سوزوكي لنسخة أطول بخمسة أبواب لجيمني على مدار الأعوام الماضية، والآن صدر تقرير جديد من مجلة Autoc-One اليابانية يكشف عن التفاصيل المتوقعة للنسخة الجديدة.

ويشير التقرير إلى أن تدشين النسخة المطولة لجيمني تم تأجيله بعد إلغاء معرض طوكيو للسيارات 2021 لدواعي السلامة بسبب جائحة الكورونا، مع توقعات بتدشين السيارة في 2022 باسم “جيمني لونج” بقاعدة عجلات أطول بـ 11.8 إنش من نسخة الثلاثة أبواب الحالية.

كما من المتوقع استلام السيارة لمحرك 1.5 لتر توربو بتقنية هايبرد مخففة لتحسين الأداء من مستوى الـ 100 حصان الحالي.

من المتوقع انطلاق نسخة الخمسة أبواب بجوار نسخة الثلاثة أبواب المحدثة العام القادم، بسعر أعلى بحوالي 3000 دولار (11,200 ريال) من الموديل القياسي.