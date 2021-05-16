ماذا تستفيد من تأمين السيارة عند استئجارها؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – منذ تأسس الوفاق لتأجير السيارات (يلو) مطلع القرن 21 وأصبحت من أشهر شركات تأجير السيارات بالسعودية طيلة عقدين من الزمن، وهي تسعى دائماً لتحقيق رضا عملائها التام عبر مجموعة خدماتها المقدمة داخل المملكة، وفي عدة دول مجاورة، هذا بالإضافة إلى تأمين يلو، وهو ما سنتحدث عنه في هذه المقالة.

تمتلك يلو خبرة وسمعة طيبة لـ أكثر من 20 عاماً، حيث تمتلك ثقة عدد كبير من المستخدمين بخدماتها المختلفة، وهو ما يعني الثقة في اسم الشركة، ولذا حرصت الشركة على توفير نظامين لتأمين السيارات وهم:

درع يلو

هي خدمة تقدمها شركة يلو لعملائها مقابل مبلغ مالي يضاف إلى قيمة الإيجار اليومي للسيارة خلال فترة عقد التأجير، بحيث يعفى هذا المبلغ المستأجر من دفع قيمة تحمل الأعطال في حال حدوثها بالسيارة وتختلف قيمة الخدمة حسب فئة السيارة المستأجرة.

درع يلو بلس

وهي خدمة جديدة تضمن للعميل عدم تحمل أي مبالغ في حالة التلفيات والحوادث والتلفيات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية لا سمح الله، ويتم تقديم الخدمة مقابل مبلغ مالي بسيط يضاف إلى قيمة الإيجار ويختلف هذا المبلغ من فئة إلى أخرى، هذا والجدير بالذكر أنه يجب طلب خدمة درع الوفاق والوفاق بلس وقت فتح العقد، حيث لا يمكن اضافتهم للعقد بعد ذلك.

لذا فإنه من تأمين سيارات ستتأكد من عدم تحملك لأي مصاريف إضافية في حالة وقوع أي اعطال للسيارة، وهو ما يعني المزيد من الأمان للمستأجر، كما أنه خيار إقتصادي مميز مقارنة بتكاليف إصلاح السيارة بالطبع.

هذا ومن أجل حرصها على توفير أكبر قدر من الأمان والرفاهية لعملائها، فقد طورت يلو من خدماتها للصيانة المتنقلة، حيث يتواجد أسطول ضخم من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة سيارات الشركة أثناء قيادتها على الطرقات، حيث يمكن لأي سائق في حال تعطل سيارته المؤجرة طلب خدمة المساعدة على الطريق عبر تطبيق يلو كي تستجيب أقرب سيارة منه بسرعة لحل المشكلة والاستمرار في رحلتك بأمان تام.

هذا والجدير بالذكر أن يلو تقدم أسطول ضخم ومتنوع من السيارات الحديثة، حيث يبلغ عمر خدمة السيارة 24 شهر كحد أقصى.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور