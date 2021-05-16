10 صور ترصد السيارات الأطول عمرا في تاريخ الصناعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في عالم صناعة السيارات، كانت هناك مجموعة من الموديلات الرياضية هي الأطول عمرا وفقا لمعدل استمرارية تصنيعها لعقود متعاقبة.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن الموديلات الأطول عمرا في تاريخ الصناعة، وفقا للأعوام التي استمرت بها عملية تصنيعها وطرحها للأسواق.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز كورفيت C3 من ماركة شيفروليه، الذي استمر طرحه في الفترة بين عام 1968، وحتى عام 1982، وتوفر هذا الطراز بمحرك سعته تتراوح بين 5.3 و7 لترات.





من بعده، ضمت القائمة، طراز فورد موستانج، فئة "فوكس بادي"، الذي استمر طرحه في الفترة بين عام 1979، وحتى عام 1993.





من بعده، جاء طراز لوتس Lotus Elise S2 الذي استمر طرحه في الفترة بين عام 2001، وحتى عام 2011، وعمل بمحرك بسعة 1.8 لتر من صنع ماركة تويوتا.





من بعده، جاء طراز من ماركة فيراري الإيطالية، هو Ferrari 308 GTB/GTS الذي استمر طرحه في الفترة بين عام 1975، وحتى عام 1985.





من بعده، جاء طراز من ماركة بوجاتي الفرنسية، هو Bugatti Veyron الذي استمر طرحه في الفترة بين عام 2005، وحتى عام 2015.





من بعده، جاء طراز من ماركة نيسان اليابانية، هو Nissan 370Z الذي استمر طرحه في الفترة بين عام 2008، وحتى عام 2021 الجاري.





من بعده، جاء طراز Morgan Plus 4 الكلاسيكي، الذي استمر طرحه في الفترة بين عام 1950، وحتى عام 1969.





من بعده، جاء ضمن القائمة، طراز من ماركة جاجوار البريطانية، هو Jaguar XJ-S، الذي استمر طرحه في الفترة بين عام 1975، وحتى عام 1996.





وضمت القائمة، طراز Karmann Ghia الكلاسيكي، الذي استمر طرحه في الفترة بين عام 1955، وحتى عام 1974.





وفي ختام القائمة، جاء طراز Chevrolet Camaro الكلاسيكي، الذي استمر طرحه في الفترة بين عام 1970، وحتى عام 1981.



