الأعلى بتاريخها.. إسرائيل تكشف حصيلة "صواريخ حماس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، أطلقتا 3100 صاروخ من غزة في الأيام السبعة الماضية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي ، مساء الأحد، أنه: "هذا هو أعلى معدل إطلاق صاروخي يومي واجهته إسرائيل في تاريخ الدولة".



وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: أنه "منذ الساعة السابعة صباحًا وحتى السابعة مساء أطلق نحو 190 صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل".

وأضاف، أنه: "سقط نحو 20 صاروخا داخل غزة بينما اعترضت القبة الحديدية عشرات منها وفق سياسة الاعتراض".

وبالمقابل فأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه نفذ عشرات الغارات في داخل قطاع غزة اليوم الأحد.

وقال في سلسلة بيانات، قال "أغارت طائرات عسكرية على مخزن لوسائل قتالية داخل منزل ناشط في حماس وسط قطاع غزة.

كما أغارت طائرات أخرى على مخزن لوسائل قتالية بحرية تابعة لحماس جنوب قطاع غزة".

وأضاف: " قوات مدفعية وطائرات حربية أغارت على ثلاثة مواقع لإطلاق قذائف صاروخية تابعة لحماس في قطاع غزة".

وتابع: "كما أغارت مقاتلات على مصالح عسكرية داخل مقر الاستخبارات العسكرية لحماس في شمال قطاع غزة حيث يعمل من داخله نشطاء الحركة لبلورة تقييم الوضع لصالح الحركة".



وأشار إلى أنه استهداف 6 نشطاء "كانوا يستعدون لإطلاق الصواريخ من شمال قطاع غزة".

وقال: " أغارت طائرات حربية على مقر الأمن الداخلي التابع لحماس في شمال قطاع غزة".

إلى ذلك فقد أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه قضى على ثلاثة مسؤولين في القوة البحرية لحماس واستهدف 7 بنى تحتية مخصصة للإنتاج العسكري في الحركة منذ يوم الإثنين.

وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة "أساءت تقدير قوة الرد الإسرائيلي".

وأضاف كوخافي: "إن حماس أساءت تقدير قوة ردنا.. تتعرض غزة لقصف جوي شديد وغير مسبوق. نقوم بالذي يجب علينا عمله لحماية مواطني إسرائيل".

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية، الأحد، منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، على ما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان.

