تدمير مسيرة بالحديدة وخسائر حوثية بالجوف والضالع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القوات اليمنية إسقاط مسيرة حوثية في الحديدة، فيما تكبدت المليشيات الانقلابية عشرات القتلى والجرحى بضربات نوعية بالجوف والضالع.

ويعد تدمير الطائرة بدون طيار في الحديدة هو الثاني من نوعها خلال أقل من 24 ساعة الماضية، حيث سبق للجيش اليمني إسقاط مفخخة حوثية مماثلة في مأرب.



كما تأتي عقب ساعات من هجوم دموي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا بواسطة طائرة بدون طيار واستهدفت سوقا شعبيا في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، غربي اليمن.



وقالت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، إنها دمرت طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي في بلدة "الطائف" بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، مشيرة إلى أن العملية تمت عقب هجوم الانقلابيين عبر مفخخة على سوق شعبي في البلدة، خلف 6 قتلى وجرحى مدنيين.



وبثت القوات اليمنية المشتركة مقطع مصور، اطعلت عليه ”الخليج 365”، يظهر بقايا حطام الطائرة الحوثية مزودة بقنابل متفجرة تستخدمها في استهداف تجمعات المدنيين.



لإلى ذلك، قال الجيش اليمني في بيان، إن المقاتلات الحربية لقوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية استهدفت بسلسلة ضربات تجمعات حوثية في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وأوضح بيان، تقلت"الخليج 365" نسخة منه"، أن الضربات دكت تجمعات الانقلاب الحوثي في جبهة "النضود" شرق حزم الجوف، ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح في صفوف المليشيات.



وجنوبا، تصدت القوات الجنوبية لهجوم عسكري ليلي عنيف شنته مليشيا الحوثي على مواقعها في جبهات شمال محافظة الضالع، البوابة الشمالية المنيعة للعاصمة المؤقتة عدن.



وقال متحدث القوات الجنوبية والمنطقة العسكرية الرابعة بالجيش اليمني، النقيب محمد النقيب، إن الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي استهدف قطاع "بتار" إلى الجهة الشمالية الغربية من الضالع.



وأكد أن القوات الجنوبية تصدت على الفور لهجوم ليلي نفذته المليشيات الانقلابية والتي تلقت ضربات موجعة أجبرتها على التقهقر في أعقاب تكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



في السياق الإنساني، نددت الحكومة اليمنية بـ"الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بالهجوم المتعمد بطائرة مسيرة على سوق شعبي في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة".



وأوضح مكتب وزارة حقوق الإنسان في الحديدة أن الهجوم طال "مطعم" بالسوق الشعبي، معتبرا ذلك "جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سلسلة الجرائم الممنهجة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية بحق المدنيين في المناطق المحررة بالحديدة".



وأشار بيان تلقته ”الخليج 365” إلى أن الجريمة الحوثية تأتي وفق سياسة التهجير المتعمد التي تتبعها مليشيا الحوثي لغرض إقلاق أمن وسكينة المواطنين وإجبارهم على النزوح مجددا بعد أن عادت الحياة تدريجيا إلى مناطقهم.



وحمل البيان الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مسؤولية حماية المدنيين في الحديدة وحقهم في العيش بأمان في مناطقهم، مطالبا البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة بإدانة صريحة للجريمة الحوثية "التي ترقى بكل المقاييس إلى جريمة ضد الإنسانية"، حد قوله.