مرسيدس X-Class تحصل على تعديلات الدفع السداسي!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – اشتهرت في الأعوام الأخيرة تعديلات الدفع السداسي الجامحة لسيارات البيك أب، أبرزهم ربما هي مرسيدس AMG G63 المعدلة التي جمعت بين الأداء الممتاز والتصميم الوعر العضلي.

والآن نرى مثالاً آخر مثيراً للاهتمام، مرسيدس إكس كلاس بمحور إضافي للعجلات ودفع سداسي، مع بيع السيارة في مزاد هولندي أخير بسعر غير معلن عنه.

وقد أشرفت شركة كارليكس ديزاين على عملية التحول وإضافة محور جديد، مع ازدياد ارتفاع البيك أب بـ 4 إنش ووضع إطارات جديدة للطرق الوعرة ولمسات جمالية خاصة.

يبدو أن محرك البيك أب ظل كما هو، تيربو ديزل 3.0 لتر 6 سلندر بقوة 254 حصان، بينما حصلت الداخلية على تحديثات محدودة تشمل شعارات “الدفع السداسي” على لوحة القيادة.. ما رأيكم بالنتيجة؟

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin