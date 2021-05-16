تسريب تصميم شيفروليه سيلفرادو 2022 المحدثة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صورة تخطيطية ومعلومات جديدة عن شيفروليه سيلفرادو 2022 المحدثة، لنتأكد من أن البيك أب ستتخلى عن فتحات الهواء الجانبية الرأسية التي أثارت بعض الجدل بين محبي سيلفرادو لتصميمها الغريب نسبياً.

وقد أرفقنا صور توضح فتحات الهواء المقصودة هنا في الموديل الحالي، بينما توضح الصورة التخطيطية إزالة هذه الفتحات الجانبية وتصميم فتحات أخرى مربعة أسفل المصابيح.

كما ستحصل البيك أب على لمسات جمالية جديدة على الشبك الأمامي، مع تغيير وضعية شعار شيفروليه للأعلى، كما نرى مصابيح أمامية على شكل C مع إحاطتها بالرفارف.

وستحصل سيلفرادو على تحديثات خلفية أخرى وجنوط جديدة وداخلية محدثة بالكامل تشمل كونسول أوسط جديد وشاشة معلومات ترفيهية أكبر ولوحة عدادات جديدة والمزيد.