سكوتر جديد من بيجو.. شاهد مواصافات وأسعار "Django"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة بيجو الفرنسية لتصنيع السيارات النقاب عن الموديل الجديد من السكوتر Django، والذي يتمتع بألوان جديدة ويأتي في إصدارين جديدين.

وأوضحت بيجو الفرنسية أن السكوتر الجديد يتمتع بملامح الريترو الجذابة من خلال المبرد الجديد مع الأشرطة العمودية، ويتوفر بثلاثة ألوان جديدة هي "Dragon Red" و"Deep Ocean Blue" و"Ink Black"، كما تمت إضافة لونين آخرين هما "Racing Green" و"Polar White".

وبالإضافة إلى التحسينات التي يقدمها الموديل الجديد هناك نسختين جديدتين من Django، يمتاز كلاهما عن الموديل القياسي من خلال الطلاء أحادي اللون والجنوط السوداء وأغطية المقاعد غير القابلة للانزلاق، وتتوفر الدراجة النارية الجديدة من بيجو Django Sport بألوان "Satin Rouge Cherry" و"Mad Grey".

ويجمع الموديل Django Dark بين الطلاء الأسود المطفأ والمعدني، ويزين توقيع "Django" الجانب الأيمن من السكوتر الجديد، وتتمتع الدراجة النارية بكل عوامل الأمان من الأنظمة المساعدة مثل نظام المكابح المانع لانغلاق العجلات ABS.

ويبلغ ارتفاع المقعد 77 سم، ويشتمل السكوتر الجديد على حامل حقائب، ومواضع للتخزين، ويعتمد على محرك سعة 50 أو 125 سنتيمتر مكعب بقوة 4.4 أو 3.6 حصان للسعة الأقل، وقوة 10.2 حصان للسعة الأكبر، ويبدأ سعر السكوتر الجديد من 2589 يورو تقريبا.

تأسيس مجموعة ستيلانتيس

ومنذ مطلع العام الجاري، باتت شركة بيجو الفرنسية لتصنيع السيارات ضمن التحالف المكون لمجموعة ستيلانتيس الدولية لصناعة السيارات مع فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات.

وتعد مجموعة ستيلانتيس الدولية لصناعة السيارات رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

ومطلع شهر مايو/أيار الجاري، أعلنت ستيلانتيس التي تأسست في وقت سابق من العام الحالي، زيادة إيراداتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14% سنويا إلى 37 مليار يورو (44.5 مليار دولار)، في حين زاد إجمالي مبيعات المجموعة خلال الفترة نفسها بنسبة 12% إلى 1.61 مليون سيارة مقارنة بإجمالي إيرادات ومبيعات فيات كرايسلر وبيجو ستروين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.