موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أيقونة ميتسوبيشي تتقاعد ومفاجأة فورد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

قررت شركة ميتسوبيشي إحالة طراز "باجيرو" الذي يعد من أقدم السيارات التابعة لفئة SUV في العالم للتقاعد .

عبر صورة تشويقية، كشفت شركة فورد عن نسخة جديدة تستعد لطرحها من شاحنتها الأشهر F-150، ستحمل اسم "البرق".

قد لا يعلم عشاق السيارات الكلاسيكية الصغيرة أن خطوات تصنيعها رغم بساطتها تعد الأصعب مقارنة بالموديلات المعتادة.

تتوفر خلال عام 2021 مجموعة من السيارات المتميزة بالأسواق يتنبأ لها بالصمود على المدى البعيد برغم ما تقطعه من عدد من الأميال.