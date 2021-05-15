ميتسوبيشي تحيل طراز "باجيرو" للتقاعد.. شاهد آخر نسخة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت شركة ميتسوبيشي إحالة طراز "باجيرو" الذي يعد من أقدم السيارات التابعة لفئة SUV في العالم للتقاعد .

وبحسب موقع "موتور وان"، الطراز طرح منه 4 أجيال، وأجريت له عمليات تحديث متواصلة قبل أن تكون آخر نسخة تطرح منه بشوارع اليابان في عام 2019.

والآن تعلن ميتسوبيشي أن الطراز سيتقاعد على مستوى دولي، بنسخة أخيرة منه ستطرح عام 2022.









وستطرح النسخة الختامية من طراز باجيرو باسم 2022MY Final Edition، وستصنع منها 800 نسخة فقط، وتعمل بمحرك بسعة 3.2 لتر، ينتج قوة 189 حصانا، بعزم دوران 325 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 5 سرعات.

كان الظهور الأول لطراز ميتسوبيشي باجيرو في عام 1981، حين طرح جيله الأول، وبيعت منه 3.3 مليون نسخة.

أصغر سيارة بـ 5 أبواب

وسبق أن كشفت شركة ميتسوبيشي اليابانية المصنعة للسيارات، النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها Space Star الصغيرة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل الجديد من السيارة خماسية الأبواب يتوفر له محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر وبقوة 71 حصانا/102 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.





ويرتبط محرك البنزين مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات، كما يتوفر للسيارة ناقل الحركة CVT أيضا.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 14.1 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 167 كلم/س. أما معدل استهلاك السيارة من الوقود فيبلغ 4.5 لتر/100 كلم.

واتسع برنامج التجهيزات القياسية للسيارة الجديدة بالراديو الرقمي ومقعد سائق قابل لضبط الارتفاع، مع مستشعر ضوء ومطر، ومرايا قابلة للضبط الكهربائي، ومساعد الطرق الصاعدة.