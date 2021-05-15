صورة تشويقية لـ"البرق".. طراز جديد من شاحنة فورد الشهيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر صورة تشويقية، كشفت شركة فورد عن نسخة جديدة تستعد لطرحها من شاحنتها الأشهر F-150، ستحمل اسم "البرق".

ونقل موقع "موتور وان" الصورة التشويقية للشاحنة التي سيتم الكشف عنها رسميا الأربعاء المقبل.

وتطرح الشاحنة "البرق" من فورد بعدد من التحديثات على مستوى التصميم الخارجي، ضمن فئة pickup.

وستتم عملية تصنيعها في مصنع Rouge Electric Vehicle Center التابع لفورد .





وذكر الموقع الأمريكي، أن فورد ستمنح هذه الشاحنة الجديدة عدة ميزات لمضاعفة معدل إنتاجها في نطاق زمني قصير، لما تتوقعه من نجاح لها.

ولم تعلن فورد حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بمواصفات الشاحنة أوقدرات محركها، غير أن من المتوقع أن تعمل بمحرك كهربائي واحد على الأقل، بنظام دفع خلفي، ونطاق سيرها يتوقع أن يصل لـ 300 ميل كحد أقصى لشحن بطاريتها.

أزمة إكسبلورر

وفي وقت سابق، أعلنت شركة فورد موتور استدعاء عدد من سياراتها من طراز فورد إكسبلورر إنتاج الفترة من 2016 إلى 2019.

وجاء قرار ثاني أكبر منتج سيارات في أمريكا للسيارات بسبب خلل في تثبيت قضبان سقف السيارات.

وأشارت الشركة الموجود مقرها في ولاية ميشيجان الأمريكية إلى أن قضبان تثبيت السقف يمكن أن تنفك أثناء السير، مما يسبب خطرا على السيارات الأخرى على الطريق.

وذكرت الشركة أن عملية الاستدعاء تشمل فئات الطراز إكسبلورر بما في ذلك الفئة الأساسية وفئة إكس.إل.تي إلى جانب السيارة إكسبلورر إنترسيبتور وإكسبلورر سبورت.

ويبلغ عدد السيارات التي تشملها الخطة 620483 سيارة في الولايات المتحدة والأراضي التابعة لها و36419 سيارة في كندا و4260 سيارة في المكسيك.

وأبلغت فورد موزعيها ووكلاءها بتثبيت أسقف السيارات المستدعاة بمسامير بلاستيكية مضغوطة.

وسيتم إبلاغ أصحاب السيارات بمواعيد الإصلاح اعتبارا من 28 حزيران/يونيو المقبل.