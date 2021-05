ستيلانتس ستمنح شركات السيارات في مجموعتها مهلة 10 أعوام للنجاح

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تم تكوين مجموعة ستيلانتس بعد اندماج بيجو ستروين وفيات كرايسلر، لتضم المجموعة تحت إطارها 14 علامة أوروبية وأمريكية، وبينما أشارت شائعات إلى احتمالية وقف بعض العلامات مثل كرايسلر، أكدت الشركة أنها ستعطي الجميع فرصة لإثبات حضورهم.

وصرح رئيس مجموعة ستيلانتس، كارلوس تافيريس: “سنعطي جميع العلامات فرصة ممتدة لعشرة أعوام من الدعم المالي لتطوير استراتيجية محورية لموديلاتهم.. الكرة في ملعب المدراء التنفيذيين لكل علامة لتحديد الأهداف العملية والتسويقية لجذب العملاء وتحسين المبيعات”.

ويعتبر هذا تأكيداً نهائياً على استمرار علامة كرايسلر للعقد القادم على الأقل، مع توقعات بإعادة تأسيس العلامة على استراتيجية جديدة مع طرح موديلات جديدة كلياً على مدار الأعوام القادمة لتنشيط مبيعاتها العالمية.

وتواجه علامات أخرى تحديات معتبرة مثل علامة لانسيا التي اشتهرت في الماضي بفخامتها وأدائها وابتكارها قبل تراجع حظوظها في أوروبا، ونشير أيضاً إلى علامة فوكس هول كواحدة من نقاط الضعف في مجموعة ستيلانتس للتراجع الملحوظ في مبيعاتها البريطانية في الأعوام الأخيرة.

لنرى ما ستقدمه العلامات المختلفة في هذا الصراع التنافسي نحو البقاء والنجاح في عالم جديد معقد يتجه باضطراد نحو الكهرباء وتقنيات التوجيه الذاتي.

