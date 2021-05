ماكلارين تطرح ساعة يد فاخرة بسعر 3.74 مليون ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت ماكلارين مع شركة “ريتشارد ميل” لصنع ساعة يد فاخرة جديدة مستوحاة من سيارة سبيد تيل بسعر يبدأ من 997,000 دولار (3.74 مليون ريال)! قبل الضرائب.

ويُذكر أن سعر السيارة نفسها يقترب من 2.25 مليون دولار (8.46 مليون ريال) قبل الخيارات المختلفة، وبالعودة لساعة اليد، فقد تم استلهام تصميم فتحات غطاء المحرك وفتحات الهواء حول العجلات الأمامية للتجويفات الخارجية في الساعة، مع صنع موتور الساعة من البلاتينوم والذهب الأحمر.

وقد تأخر تصميم الساعة بأكثر من عام بعد تدشين السيارة نفسها لتعقيد عملية تصميم الساعات، حيث صرحت شركة ريتشارد ميل أنها استقرت 2800 ساعة على مدار 18 شهر لإتقان خطوط الساعة.

وتنوي ريتشارد ميل صنع 106 نسخة فحسب من الساعة الفاخرة، لتماثل الـ 106 نسخة سبيد تيل التي تنوي ماكلارين صنعها.

