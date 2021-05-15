تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف المقاعد القماشية في سيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من الأمور المزعجة التي قد يواجهها السائقين هي اتساخ مقاعد سياراتهم القماش وظهور بقع عديدة بها مع صعوبة تنظيفها، ولعدم دراية بعض قائدي السيارات بكيفية تنظيفها، نقدم لكم اليوم الطريقة الصحيحة لتنظيف مقاعد السيارة القماش.

– يجب في البداية استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف السيارة من الداخل والمقاعد القماش الخاصة بها، وذلك لإزالة الأتربة المتراكمة عليها

– قم باستخدام قطعة قماش تكون مبللة بماء فاتر وخل وامسح بها على المقاعد جيداً، كما يمكن استخدام مسحوق التنظيف والصابون مع القماش المبلل لإزالة البقع.

– أما إذا كانت البقعة مستعصية مثل بقع الزيت مثلا، فإنه يمكن استخدام الماء الساخن مع القماش في التنظيف، مع إضافة القليل من الأمونيا الى المسحوق لتضمن إزالتها كلياً.

– وفي حال وجود بقع دهنية على القماش، فيمكن هنا استخدام مساحيق تنظيف الثياب المنزلية، وذلك عبر خلطها بالمياه الفاترة، ومن ثم القيام بفرك مكان البقعة بها.

– كما يمكنك أيضا شراء أحد المنظفات الخاصة لمقاعد السيارة القماش من المتاجر المتخصصة لبيع أدوات تختص بالسيارات، وذلك للمساعدة في عملية التنظيف.