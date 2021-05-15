ميتسوبيشي باجيرو تحصل على إصدار نهائي توديعاً لها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تتمتع ميتسوبيشي باجيرو بمكانة هامة في الأسواق العالمية مع وصول مبيعاتها الإجمالية إلى 3.3 مليون سيارة منذ طرح الجيل الأول في 1981.

والآن تستعد ميتسوبيشي لتوديع الجيل الرابع للسيارة عبر تقديم “إصدار نهائي” لها في أستراليا، واحدة من أهم أسواق الموديل، باكسسوارات حصرية وشعارات “الإصدار الأخير” لتمييزه.

وتنوي ميتسوبيشي توفير 800 نسخة فحسب من الإصدار الأخير لباجيرو، بمحرك ديزل 3.2 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 189 حصان وعزم 441 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات ودفع رباعي.

الإصدار مبني على الفئات الأكثر فخامة للموديل، مع تزويده بأحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق من العلامة اليابانية، ولم تكشف ميتسوبيشي عن الأسعار للوقت الحالي.