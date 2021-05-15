أفضل السيارات الكلاسيكية صغيرة الحجم مبيعا.. فيات تكتسح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قد لا يعلم عشاق السيارات الكلاسيكية الصغيرة أن خطوات تصنيعها رغم بساطتها تعد الأصعب مقارنة بالموديلات المعتادة.

وفي تقرير بالصور، جمع موقع "أوتو كار" قائمة أفضل السيارات الكلاسيكية صغيرة الحجم، التي شهدتها الصناعة منذ بدايات القرن الماضي.

وجاء في المقدمة طراز "أوستن سيفين" الأمريكي، موديل عام 1922.





ومن فيات ضمت القائمة موديل "توبولينو" الذي طرح عام 1936، وتوفر في ذلك الوقت بمحرك 569 سي سي، بقوة 13 حصانا.





كما ضمت القائمة طراز سيتروين 2CV الذي طرح عام 1948، وكان من أنجح موديلات الماركة الفرنسية، واستمر تصنيعه طوال 40 عاما.





طراز آخر جاء ضمن القائمة من ماركة فيات، هو 600 Multipla، وكان من السيارات صغيرة الحجم، ذات المساحة الداخلية الرحبة في عام 1955.





الأمر نفسه انطبق على شقيقه الأصغر، طراز فيات 500 موديل 1957، الذي اعتبره "أوتو كار" من أنجح السيارات صغيرة الحجم التي سبق وأن طرحت.





ومن ماركة بي إم دبليو، ضمت القائمة أول طراز صغير الحجم مميز في تاريخ الماركة البافارية، هو بي إم دبليو 700 الذي طرح عام 1959.





ومن نفس العام، موديل بي إم دبليو "ميني" 1959، وكان من أبرز السيارات صغيرة الحجم في هذه الحقبة.





ومن حقبة السبعينيات، كان من أبرز السيارات صغيرة الحجم وأنجحها التي طرحت للأسواق، موديل فيات 127 الذي توفر بداية من عام 1971.





ومن هوندا، ضمت القائمة موديل "سيفيك"، الذي طرح عام 1972، وكان من أبرز السيارات صغيرة الحجم التي شهدتها صناعة السيارات وصنعت منه 20 مليون نسخة.



