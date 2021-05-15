نصائح للحفاظ على القير الأوتوماتيكي للسيارة من الأعطال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر القير الأوتوماتيكي من أبرز الأجزاء الحيوية التي تساعد على عمل السيارة بكفاءة عالية، لذا يجب توجيه عناية خاصة له لزيادة عمره الافتراضي وللحفاظ عليه من التلف.

لكن مع مرور الوقت يتعرض القير لبعض المشاكل والأعطال، وغالباً ما تحدث هذه المشاكل بسبب إهمال قائدي السيارات له، بالإضافة إلى ارتكاب بعض السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة.

لهذا نستعرض لكم اليوم عدد من النصائح الهامة التي تحافظ على القير الأتوماتيكي من الأعطال، وهي كما يلي:

– إجراء الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة، والتحقق من زيت القير وتغييره مرة كل عام، أما في حال الاستهلاك الكبير للسيارة مع درجات الحرارة الشديدة، فإنه يفضل تغييره مرة كل 6 أشهر.

– يفضل تغيير فلتر زيت القير في كل مرة يتم فيها تغيير الزيت حتى لا تتراكم الشوائب والترسبات في القير.

– تجنب ارتفاع درجة حرارة القير قدر المستطاع، وهناك عدة أسباب تؤدي لارتفاع درجة الحرارة، مثل محاولات الخروج من الرمال في حالة الغرز مع التعجل في اخراج السيارة.

– عدم تغيير وضعيات القير من D إلى P أو من D إلى R أثناء السير، لأن تغيير وضعيات القير أثناء السير قد يدمر القير مع مرور الوقت.

– يجب تجنب سحب السيارات الأخرى بواسطة سيارتك، أو تحميل السيارات بأوزان زائدة عن الحد، حيث أن هذا الأمر قد يلحق الضرر بمحرك السيارة والقير في نفس الوقت.

– في حال التوقف المؤقت في الإشارات مثلاً، يجب عدم الاعتماد على فرامل اليد فقط لإيقاف السيارة، حيث يجب الوقوف على الوضع N، بعد ذلك تجعل وضعية القير على وضع P.

– عدم استخدام الوضع P قبل توقف السيارة عن الحركة، حيث أنها من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض قائدي السيارات، والتي قد تدمر القير.

– لا تقم بالضغط على عصا القير بيديك بصفة مستمرة أثناء القيادة، حتى لا يكون حملاً على التروس الداخلية، وهوما قد يصيبها بالتلف.