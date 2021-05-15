ابتكارات رائعة اختفت من السيارات الحديثة.. هل تذكرها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صناعة السيارات دائما ما قدمت ابتكارات تقنية أبهرت عشاق الصناعة، كان قدر الغالبية منها الانقراض في مواجهة التطور والحداثة.

ورغم ذلك، فإن عددا من هذه الابتكارات نجحت في الاحتفاظ بمكانتها ضمن أبرز ما قدمه مطوري السيارات عبر تاريخ الصناعة، وقدمها موقع "هوت كارز" في قائمة ذكر من خلالها بآخر السيارات التي توفرت بها هذه الابتكارات قبل وقف طرحها بشكل نهائي.

بدأ الموقع القائمة، بابتكار الكشافات الأمامية المخفية التي تفتح للأعلى بالسيارات الرياضية، وكان هذا الابتكار ذا شهرة كبيرة في السيارات التي طرحت في الثمانينيات والتسعينيات، وكان آخر طراز يطرح به هو شيفروليه كورفيت موديل عام 2004.





والمحرك من طراز Rotary الذي توفر على مدار عقود بعدد كبير من السيارات، وكان آخر طراز يطرح به هو Mazda RX-8 موديل عام 2006.





من بعده ضمت القائمة ابتكار سقف السيارة المكشوف، المتخذ لشكل حرف T، الذي اشتهر بين السيارات الرياضية في السبعينات ، وكان آخر طراز يطرح به هو Pontiac Firebird موديل عام 2002.





وابتكار الكنبة الأمامية، التي توفرت بعدد نادر من السيارات بدلا من المقاعد المنفصلة، الذي اشتهر بين السيارات الرياضية في السبعينات ، وكان آخر طراز يطرح به هو Chevy Impala موديل عام 2016.





ومن الابتكارات التي انقرضت أيضا في عالم صناعة السيارات وكانت ذات طابع استثنائي، ابتكار حاوية الإطارات الاحتياطية المصنع ضمن باب الحقيبة الخلفية، وكان آخر طراز يطرح به هو Honda Insight موديل عام 2006.









وابكار من كلاسيكيات الصناعة، هو المقعد المخفي داخل الحقيبة الخلفية بالسيارة، الذي توفر في النصف الأول من القرن الماضي، وكان آخر طراز يطرح به هو موديل Triumph 2000 Roadster موديل 1949.



