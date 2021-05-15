قائمة سيارات العمر الطويل من موديلات 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر خلال عام 2021 مجموعة من السيارات المتميزة بالأسواق يتنبأ لها بالصمود على المدى البعيد برغم ما تقطعه من عدد من الأميال.

وجمع موقع "هوت كراز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز الموديلات الجديدة المتوفرة خلال لعام 2021 الجاري، التي يتنبأ لها الصمود حتى 300 ألف ميل، دون الحاجة لإجراء صيانة بها أو تعرضها لأعطال، بناء على دراسة أجريت على نسخ منها من أعوام سابقة.

بدأ الموقع القائمة، بطراز شيفروليه سابربان، ضمن فئات suv العملاقة، وذكر أن دراسة لموقع iSeeCars كشفت عن أن موديل 2019 منه، 0.2% من نسبة النسخ المتوفرة منه ضمن سوق المستعملة، نجحت في تخطي 300 ألف ميل بكفاءة عالية، ما يدفع بالتنبؤ لنسخته الجديدة لعام 2021 بتحقيق الإنجاز نفسه بسهولة.





وطراز Ford Expedition، ضمن فئات suv العملاقة، الذي كشفت دراسة موقع iSeeCars عن أن ، 0.2% من نسبة النسخ المتوفرة منه ضمن سوق السيارات المستعملة حاليا من موديل 2020، نجحت في تخطي 300 ألف ميل بكفاءة عالية، ما يدفع بالتنبؤ لنسخته الجديدة لعام 2021 بتحقيق الإنجاز نفسه بسهولة.





وطراز لكزس LS ، ضمن فئات سيدان الفخمة، الذي كشفت دراسة موقع iSeeCars عن أن ، 0.2% من نسبة النسخ المتوفرة منه ضمن سوق السيارات المستعملة حاليا من التي تبدأ تكلفتها من 76 ألف دولار من العام السابق، نجحت في تخطي 300 ألف ميل بكفاءة عالية، ما يدفع بالتنبؤ لنسخته الجديدة لعام 2021 بتحقيق الإنجاز نفسه بسهولة.





وطراز تويوتا Sequoia، ضمن فئات SUV العملاقة، الذي كشفت دراسة موقع iSeeCars عن أن ، 0.4% من نسبة النسخ المتوفرة منه ضمن سوق السيارات المستعملة حاليا من موديلات عام 2019، نجحت في تخطي 300 ألف ميل بكفاءة عالية، ما يدفع بالتنبؤ لنسخته الجديدة لعام 2021 بتحقيق الإنجاز نفسه بسهولة.





وطراز سوبارو Outback، ضمن فئات SUV صغيرة الحجم، الذي كشفت دراسة موقع iSeeCars عن أن، نسخة عام 2021 الحالية من الطراز تتوفر بمحرك متطور مقارنة بالنسخ السابقة من الطراز والتي عانت من اعطال عدة، وتتنبأ الدراسة بصمود الطراز لما يصل لـ 300 ألف ميل دون الحاجة لصيانته.





اختتم الموقع القائمة، بطراز تويوتا "كورولا" المتميز، ضمن فئات SUV سيدان، الذي كشفت دراسة موقع iSeeCars عن أن، نسخة عام 2021 الحالية من الطراز تتوفر بمحرك متطور مقارنة بالنسخ السابقة من الطراز والتي عانت من اعطال عدة، وتتنبأ الدراسة بصمود الطراز بموديله الجديد للعام الجاري لما يصل لـ 300 ألف ميل دون الحاجة لصيانته.



