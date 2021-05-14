موجز ”الخليج 365” للسيارات.. موديلات نادرة جدا وسباق "الشواحن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

نسخة "وحيدة" فقط، اضطرت شركات سيارات كبرى لتصنيعها، غالبا ما تكون مخصصة للاحتفال بمناسبة ما، أو تصنيعها بناء على طلب أحد كبار العملاء.

تتسابق الولايات المتحدة مع الدول الأوروبية في الوقت الحالي على الأكثر توفيرا لمحطات الشحن للسيارات الكهربائية بشوارعها.

تمتلك كل دولة مصنعة للسيارات طرازا بعينه، تفخر به أكثر من غيره وتعتبره الأهم في تاريخها بمجال صناعة السيارات.

أعلنت فولكسفاجن عن موديلين من سيارتها Tiguan Allspace، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة المدمجة.