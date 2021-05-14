موديلات نادرة.. نسخة "وحيدة" من هذه السيارات الفارهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نسخة "وحيدة" فقط ،اضطرت شركات سيارات كبرى لتصنيعها ،غالبا ما تكون مخصصة للاحتفال بمناسبة ما،أوتصنيعها بناء على طلب أحد كبار العملاء.

وتنوعت هذه الموديلات ما بين الكونسبت التي قدمت للعرض ، أوتلك التي صنعت بناء على طلب أحد العملاء المميزين لماركة السيارات المصنعة لها.

وكشف موقع "هوت كارز" ضمن هذا التقرير عن أبرز هذه الموديلات،وفي المقدمة جاء طراز بي إم دبليو M1 Hommage، الذي طرح عام 2008.





من بعده، جاء طراز لامبورجيني Lamborghini Egoista الذي تم تصنيعه احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس ماركة لامبورجيني بتكلفة تصل لـ 117 مليون دولار.





ومن ماركة مازدا، جاء طراز Mazda Furai عام 2008 وشاركت بها مازادا في معرض ديترويت الدولي للسيارات، وكانت نهايته مأساوية بالاحتراق أثناء الاختبار.





ومن ماركة فيراري جاء ضمن القائمة طراز 458 Speciale MM، وكان من الموديلات التي صنعتها ماركتها بناء على طلب خاص من أحد العملاء وتوفر بمحرك V8 بسعة 4.5 لتر ينتج قوة 458 حصانا.





وطراز آخر من ماركة لامبورجيني جاء ضمن القائمة، هو طراز Lamborghini Marzal الذي صنعت منه نسخة وحيدة خصصت للعرض فقط في حقبة الثمانينيات.





من بعده، ضمت القائمة طراز Romeo TZ3 Corsa الذي صنعت منه ألفا روميو نسخة وحيدة، توثق بها مرور 100 عام على مشاركتها في سباقات السيارات المختلفة.



