أين يوجد أكبر عدد لشواحن السيارات الكهربائية في العالم؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتسابق الولايات المتحدة مع الدول الأوروبية في الوقت الحالي على الأكثر توفيرا لمحطات الشحن للسيارات الكهربائية بشوارعها.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات ضمن هذه القائمة، عن الولايات الأمريكية التي تضم أكبر عدد من محطات شحن السيارات الكهربائية بأنواعها.

وضمت القائمة في مقدمتها، ولاية كارولاينا الشمالية North Carolina، التي ينتشر بجميع أنحائها ما يصل لـ 747 محطة شحن سيارات كهربائية، تضم 1954 وصلة شحن منفردة.





ثم ولاية ميريلاند Maryland الأمريكية التي ينتشر بجميع أنحائها ما يصل لـ 761 محطة شحن سيارات كهربائية، تضم 2249 وصلة شحن منفردة.





ثم ولاية ماساتشوستس Massachusetts الأمريكية التي ينتشر بجميع أنحائها ما يصل لـ 864 محطة شحن سيارات كهربائية، تضم 2619 وصلة شحن منفردة.





ثم ولاية كولورادو Colorado الأمريكية التي ينتشر بجميع أنحائها ما يصل لـ 884 محطة شحن سيارات كهربائية، تضم 2604 وصلة شحن منفردة.





ثم ولاية جورجيا Georgia الأمريكية التي ينتشر بجميع أنحائها ما يصل لـ 897 محطة شحن سيارات كهربائية، تضم 2986 وصلة شحن منفردة.





ثم ولاية واشنطن Washington العاصمة، التي ينتشر بجميع أنحائها ما يصل لـ 1,116 محطة شحن سيارات كهربائية، تضم 3278 وصلة شحن منفردة.





ثم ولاية تكساس Texas الأمريكية، التي ينتشر بجميع أنحائها ما يصل لـ 1,407 محطة شحن سيارات كهربائية، تضم 4117 وصلة شحن منفردة.





ثم ولاية فلوريدا Florida الأمريكية، التي ينتشر بجميع أنحائها ما يصل لـ 1,575 محطة شحن سيارات كهربائية، تضم 4660 وصلة شحن منفردة.





ثم ولاية نيويورك New York الأمريكية، التي ينتشر بجميع أنحائها ما يصل لـ 1,720 محطة شحن سيارات كهربائية، تضم 4866 وصلة شحن منفردة.





ثم ولاية كاليفورنيا California الأمريكية، التي ينتشر بجميع أنحائها ما يصل لـ 6,835 محطة شحن سيارات كهربائية، تضم 28,545 وصلة شحن منفردة.



